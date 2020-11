Lookdown, l’opera di Jago da 1 milione di Euro ‘abbandonata’ dall’artista a Piazza Plebiscito

#Lookdown, l’opera di Jago da 1 milione di euro, è stata portata e lasciata dall’artista a Piazza Plebiscito, Napoli, nel corso della notte.

L’opera Look Down, gioco di parole sul lockdown, è una scultura in marmo raffigurante un bambino in posizione fetale incatenato, che simbolicamente invita tutti noi a guardare in basso, vale a dire alle persone più fragili e a rischio in questo difficile momento, quelli che “sono stati lasciati incatenati nella loro condizione“, come ha dichiarato lo stesso Jago.

Ecco il video condiviso da Jago che riprende il momento in cui ha adagiato la sua opera a Piazza Plebiscito.

Look Down ⚒️ #lookdown Posted by JAGO on Wednesday, November 4, 2020

FONTE: Instagram

