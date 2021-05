Torna da Lidl la macchina per la pasta SilverCrest, a un prezzo che vi farà fare un pensierino

Quasi 10 dischi e 2 programmi automatici per impastare e creare quello che volete: se amate fare la pasta fresca in casa: torna alla Lidl dal 24 maggio la macchina elettrica per pasta fresca, a soli 89 euro. Chi ce l’ha già è molto soddisfatto, come testimoniano i numerosi post sui vari gruppi che seguono i prodotti Lidl.

Il prezzo, poi, è decisamente basso rispetto ai prodotti della concorrenza, in particolare alla macchina per la pasta della Philips, che invece costa circa 200 euro (e oltre).

Ecco le caratteristiche della macchina elettrica per pasta fresca SilverCrest:

Con 8 dischi per diversi formati di pasta

2 programmi automatici per impastare e creare la pasta

Display LCD

In dotazione

2 misurini

8 dischi

Forma per ravioli

Raschietto

Ricettario con 25 ricette

Dati tecnici

Potenza: 260 W

Pressione: 1000 Kg

Dimensioni: 33 x 21 x 28 cm (L x L x A)

Garanzia 3 anni

Allora, non rimane che aspettare lunedì 24 maggio, sempre che riusciate ad accaparrarvela! Come tutti gli altri elettrodomestici SilverCrest della Lidl, dal robot da cucina alla friggitrice, vanno sempre a ruba all’apertura dei negozi.

