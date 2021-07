Gravissimo incidente a Capri: autobus precipita da una scarpata e finisce in spiaggia. Morto l’autista

Paura a Capri dove alle 11.30 un minibus si è reso protagonista di un gravissimo incidente. Il mezzo, con a bordo diverse persone tra cui alcuni bambini, è uscito di strada facendo un volo di 5-6 metri e finendo su un lido. Morto l’autista.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe schiantato contro una barriera di protezione della strada, nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Ci sono alcuni feriti, ma solo uno al momento sembra in gravi condizioni. A bordo del pulmino erano presenti circa 10 persone.

I vigili del fuoco sono al lavoro e hanno messo in salvo tutti i passeggeri:

🔴 #Capri, pulmino con 11 persone a bordo esce di strada nella zona di Marina Grande. Intervento dei #vigilidelfuoco in corso, recuperati tutti gli occupanti rimasti feriti [#22luglio 12:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2021

Sono ancora in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’area:

🔴 #Capri, pulmino precipitato a Marina Grande: prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco [#22luglio 13:30] pic.twitter.com/SvcbQrHst8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2021

Qui alcune immagini pubblicate sui social:

🔴 Accident grave sur l’ile de Capri (Italie). Un bus est tombé d’une falaise sur une plage. Plusieurs victimes. pic.twitter.com/bx8vy3Uswr — Alexandre Priam (@AlexandrePriam) July 22, 2021

Al lavoro sul posto le ambulazione del 118 che stanno trasportando i feriti nell’ospedale di Capri. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il pulmino dell’azienda Atc era impegnato nel servizio di trasporto pubblico ed era più affollato del solito anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare.

Seguono aggiornamenti

Fonte di riferimento: Ansa