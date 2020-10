No, la parte blu della gomma non serve a cancellare la penna (ma forse in fondo lo sapevamo già)

Avrete sicuramente utilizzato almeno una volta nella vita le classiche gomme rosse e blu, che da una parte cancellano la matita, dall’altra la penna. D’altronde sono conosciute proprio per la loro doppia utilità, ma di fatto quanto funzionano?

Ebbene, la parte blu che dovrebbe eliminare la penna, in realtà se utilizzata sulla normale carta non funziona come dovrebbe. Passandola sopra alle scritte, il foglio tende facilmente a bucarsi. Difatti è più adatta a superfici dure e resistenti, per esempio il cartone, dove cancella bene senza rischio di fare danni.

Quindi, anche se Pelikan nella descrizione scrive inchiostro e penna a sfera, rassegniamoci al fatto che sulla carta è meglio non usarla.

FONTE: Pelikan

