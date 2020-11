Lasciato a casa di amici, questo Golden Retriever ha percorso 100 Km in due settimane per ritrovare i proprietari

L’avevano lasciato a casa di amici per un po’ di tempo, mentre ristrutturavano casa, ma lui non era affatto felice della decisione. E così ha deciso di fuggire via percorrendo ben 100 Km per raggiungere i suoi proprietari.

Stiamo parlando di un Golden Retriever di un anno, di nome Ping An, ritrovato magro e con le zampe sanguinanti davanti a un edificio di uffici in Cina. I dipendenti hanno salvato l’animale e rintracciato i proprietari condividendo la notizia su WeChat, un’app di messaggistica cinese.

Il cane, dopo 4 mesi, era fuggito e scomparso per intraprendere il lungo viaggio di ritorno verso casa, durato 14 giorni. E ce l’ha fatta!

FONTI: Weixin/NYPost

Ti potrebbe interessare anche: