Golden Retriever cieco trova in questo cucciolo il suo “cane-guida”

Tao è un Golden Retriever di 11 anni, purtroppo cieco. Ha perso la vista improvvisamente a causa di un glaucoma, entrambi gli occhi sono stati successivamente rimossi, e da allora qualunque spostamento, per lui, è diventato un problema. Perlomeno finché, nella sua vita, non è entrato Puppy Oko, un cucciolo di 16 settimane che è diventato in breve tempo suo compagno inseparabile.

Oko lo aiuta a orientarsi durante le passeggiate, proprio come un cane guida e i due amici, che vivono nel Somerset insieme alla proprietaria Shepton Mallet, stanno sempre insieme divertendosi un mondo.

Tao, da quando ha Oko accanto, non ha più paura di spostarsi, è agile e si muove in tranquillità, nonostante sia completamente cieco. Ed è anche più felice. Il potere dell’amicizia!

