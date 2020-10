Gatto o mago? La foto impossibile dell’illusione ottica che sta facendo impazzire tutti

Le foto dei gatti sono tra le più amate e condivise sui social. Altezzosi, curiosi, divertenti, acrobatici. I felini non mancano di stupire in ogni situazione ma questa che stiamo per mostrarvi le supera tutte.

La foto che sta circolando in queste ore sui social mostra um gatto comodamente disteso sul tappeto di un accogliente salotto. Ma guardando con più attenzione si nota che l’animale ha qualcosa di strano: una zampa, la sua destra, sembra staccata dal resto del corpo.

Magia felina o illusione ottica?

Nearly had a heart attack. pic.twitter.com/oWFb9kT8hB — i drink good (@aleashuhh) October 6, 2020

La soluzione

In realtà, è solo un bastone, posizionato a poca distanza dal corpo del gatto. Anche se sembra una zampa, dunque, non lo è. La vera zampa del gatto è sotto il corpo dell’animale.

Fonti di riferimento: Twitter/Aleashuhh

