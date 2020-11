Fare esercizio fisico con la mascherina chirurgica o in stoffa quali conseguenze può avere?

Si dibatte da tempo sulle conseguenze dell’impiego di mascherine, chirurgiche o in stoffa, durante lo sport. C’è chi sostiene inibiscano la respirazione, alcuni medici affermano possano provocare disagi, giramenti di testa o senso di svenimento, influendo anche sulle prestazioni. Ma un nuovo studio, pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, afferma il contrario, perlomeno per quanto riguarda persone in buono stato di salute.

Lo studio è stato condotto su 14 partecipanti sani, 7 uomini e 7 donne, sottoposti a un test di cicloergometria o prova da sforzo, durante il quale dovevano pedalare su una cyclette per un determinato tempo, indossando la mascherina chirurgica, successivamente quella in tessuto e infine nessuna mascherina. Il test è stato eseguito quindi in tre diverse occasioni, a distanza di 48 ore l’una dall’altra.

I ricercatori hanno valutato la saturazione dell’ossigeno arterioso (pulsossimetria) e l’indice di ossigenazione dei tessuti nel vasto laterale, un muscolo della coscia. Hanno così constatato che indossare mascherine chirurgiche o in tessuto non influiva sulle prestazioni dei partecipanti e nemmeno sulla potenza di picco. I parametri analizzati rimanevano più o meno invariati indossando, o non indossando, la mascherina.

Come premesso, non tutti però sono di questo parere, molti medici continuano a sostenere che l’utilizzo delle mascherine durante lo sport sia potenzialmente pericoloso.

FONTE: International Journal of Environmental Research and Public Health

Per approfondire: