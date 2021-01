Estrella, il Pitbull randagio che si è preso cura di un anziano malato di Alzheimer mentre vagava disperso nella notte

Un anziano malato di Alzheimer di nome Francisco vagava disperso nella notte quando, per sua fortuna, ha incrociato il pitbull Estrella, che si è preso cura di lui. E’ accaduto a Burriana, (Castellón), in una notte di fine agosto e se non fosse stato per Estrella, probabilmente Francisco non avrebbe mai fatto ritorno a casa, intrappolato com’era in una buca di fango.

Estrella, vedendolo in difficoltà, gli si è avvicinata per scaldarlo, sdraiandosi proprio accanto a lui. Ed è rimasta così per 15 ore, finché non è arrivata la polizia. La famiglia di Francisco lo stava cercando disperatamente, ma andava nella direzione sbagliata.

Estrella ha seguito Francisco persino dopo che è stato portato via in ambulanza. E la sua famiglia, colpita da tanta tenerezza, ha deciso di adottarla.

FONTE: El Periódico Mediterráneo

