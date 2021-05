Enorme voragine inghiotte due auto a Roma, a Tor Pignattara

Paura a Roma in queste ore. Una voragine si è aperta all’improvviso in via Zenodossio, a Tor Pignattara. Per fortuna non ci sono feriti né vittime ma due auto sono state letteralmente inghiottite dall’asfalto.

Sono scese da far paura quelle che arrivano da Roma dove una porzione del manto stradale di via Zenodossio insieme al marciapiede sono sprofondati. Dalle 13, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza tutta l’area.

Cede il manto stradale e una parte di marciapiede a #Roma in via Zenodossio, zona Torpignattara: nessuna persona coinvolta, una squadra dei #vigilidelfuoco impegnata nella messa in sicurezza dell'area [#25maggio 13:00] pic.twitter.com/VLbjT6JrBT — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 25, 2021

Qui le immagini condivise sui social:

Roma, voragine inghiotte una Smart in via Zenodossio, forse perdita d'acqua. Vabbé che volete che sia…@romafaschifo pic.twitter.com/QhIwqUfKQP — Vincenzo Borgomeo (@VikyBorgomeo) May 25, 2021

Le auto coinvolte sono due, una Smart e una Mercedes che si trovavano parcheggiate. Via Zenodossio è stata chiusa da via Casilina fino a via Giovanni Maggi. Adesso sono in corso le operazioni per cercare di capire cosa ci sia alla base del cedimento del manto stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere una perdita di acqua dalle tubazioni.

⚠️#Roma – Via Zenodossio – Possibili difficoltà di circolazione causa voragine nel tratto compreso tra Via Dulceri e Via Casilina Fuoriuscita d'acqua dalla carreggiata — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) May 25, 2021

Seguono aggiornamenti.

Fonti di riferimento: Agi, Twitter/Vigili del Fuoco

