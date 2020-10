Endometriosi, un nuovo integratore alla curcuma promette di abbattere il dolore

Chi soffre di endometriosi ha da settembre a disposizione un’arma in più per contrastare i sintomi e i dolori durante il ciclo o i rapporti.

La Fondazione italiana endometriosi ha messo a punto un nuovo integratore alla curcuma che aiuta a combattere il dolore di una malattia troppo spesso sottovalutata, ma molto invalidante per le donne (oltre tre milioni in Italia) che ne soffrono.

L’integratore svolge un’azione antinfiammatoria e antiossidante e in questo modo crampi, pancia gonfia, infiammazione, stanchezza cronica, tutti sintomi tipici dell’endometriosi, diminuiscono drasticamente. E se il suo impiego è associato a una dieta equilibrata antinfiammatoria, l’effetto benefico è potenziato.

La riduzione dei sintomi è importante nel caso dell’endometriosi perché, come spiega a dire.it la Fondazione Italiana Endometriosi, non esistono cure mediche per combatterla e la terapia ormonale attualmente impiegata dura anni e comporta potenziali controindicazioni, a differenza dell’integratore. Questo integratore, lanciato sul mercato a inizio settembre e frutto di anni di ricerche e studi scientifici internazionali, sarebbe particolarmente efficace perché potenziato con luteolina e una maggiore quantità di curcuma fosfolipidica – più biodisponibile – che andrebbe ad agire direttamente sul metabolismo degli estrogeni riducendo così i dolori e i sintomi dell’endometriosi

FONTE: Dire.it /Fondazione Italiana Endometriosi / EndoPlus Pro

