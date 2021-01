Donna canadese vince 60 milioni al lotto con i i numeri dati dal marito in sogno

Una donna canadese ha vinto 60 milioni di dollari giocando i numeri sognati dal marito 20 anni fa. Si chiama Deng Pravatoudom, 57 anni, è un’immigrata proveniente dal Laos, che vive in Canada insieme alla famiglia dal 1980.

L’OLG Prize Centre di Toronto ha reso nota la sua vincita, un sogno che si realizza dopo tanti anni di sacrifici e privazioni. I due figli della coppia hanno dichiarato che i genitori hanno lavorato molto duramente per 40 anni e che si meritano tutta questa felicità.

Ora Deng e il marito intendono lasciare il proprio appartamento per comprare una casa. E sperano di potersi finalmente concedere dei lunghi viaggi in giro per il mondo.

FONTE: OLG

