La Danimarca sta sensibilizzando i cittadini sull’uso del casco con questo esilarante e geniale video

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso dei caschi, la Danimarca ha realizzato un cortometraggio davvero geniale. Il corto ci riporta indietro nel tempo, all’epoca dei Vichinghi.

Svend, il loro capo, vuole invadere l’Inghilterra ma non è minimamente intenzionato a indossare l’elmo. Uno dei suoi alleati insiste affinché lo indossi per proteggersi, ma Svend è particolarmente testardo. Finché non interviene la moglie e il gioco è fatto!

Il corto, creato da Agence & Co per il Danish Road Safety Council, è piaciuto a tal punto da divenire in breve tempo virale. In pochi giorni ha avuto più di un milione di visualizzazioni su Youtube.

In effetti è esilarante e il messaggio arriva forte e chiaro sfruttando l’ironia, senza bisogno di scioccare gli utenti. Da vedere fino alla fine!

