Scoppia incendio al Cto della Garbatella, evacuati i pazienti ricoverati

Attimi di paura tra medici, infermieri e pazienti per un incendio al CTO della Garbatella, dove poco dopo le ore 12.00 una densa nube di fumo si è alzata dalla struttura.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, che sembrano essere divampate all’esterno del centro traumatologico ortopedico.

Il fumo ha comunque invaso le stanze e molti pazienti sono stati spostati in altre zone sicure, molti sulle sedie a rotelle.

In corso in questi minuti le verifiche delle condizioni dei degenti. Sui gruppi Facebook di quartiere iniziano a circolare le prime immagini della densa colonna di fumo nero che si è sollevato in cielo, visibile anche a parecchia distanza.