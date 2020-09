Le castagne fanno ingrassare?

Uno dei frutti più caratteristici del periodo autunnale sono le castagne, ricche di nutrienti, conosciute oltre che per il gusto saporito, per il loro notevole apporto calorico. Da qui il dubbio se siano o meno compatibili con la linea!

In media 100 gr di castagne contengono 196 kcal, che in effetti non sono poche. Anche se, a seconda di come vengono preparate, l’apporto calorico varia un bel po’: le più “light” sono quelle bollite, 100 gr corrispondono a 120 kcal, le castagne arrosto corrispondono a 190 kcal, quelle secche a 300 kcal.

La porzione ideale per non prendere peso è compresa tra i 40 e i 60 g al giorno, che corrispondono a 5/6 castagne. Ed è meglio consumarle negli orari normalmente dedicati agli spuntini ma volendo, anche a colazione. Le castagne infatti, dato che contengono zuccheri per lo più complessi e molte fibre, alleviano la fame facendoci sentire sazi più a lungo.

FONTE: Nutritionvalue

