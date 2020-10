Cane cammina 60 km verso casa dopo che i proprietari lo avevano dimenticato alla stazione di servizio

Ha camminato per 60 km, per 26 giorni, questo cane di nome Dou Dou, dopo che era stato dimenticato alla stazione di servizio dai proprietari. Lo ha riportato il quotidiano Hangzhou di Qianjiang Evening News, dichiarando che Dou Dou ha fatto di tutto pur di ritrovare casa.

I proprietari diretti in campagna per far visita ad alcuni parenti si erano fermati in una stazione di servizio di Tong Lu. Il signor Qiu era convinto che Dou Dou fosse rimasto in macchina ma più tardi si accorse che il cane era scomparso. Tornando alla stazione il giorno successivo purtroppo non vi era più traccia di lui.

Ma dopo ben 26 giorni di cammino, eccolo riapparire miracolosamente di fronte alla loro casa, dimagrito e decisamente stanco.

FONTE: Weixin

