Camion centra un ponte ciclopedonale e lo fa crollare: tragedia sfiorata a Roma

Si è sfiorata la tragedia stamattina in zona Eur, a sud di Roma. Qui, sulla via Laurentina, il ponte di una pista ciclabile è crollato all’altezza dello svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino. Un brutto incidente causato da un camion con un braccio a gru che ha urtato la struttura in legno provocandone così la caduta. Per fortuna non ci sono feriti.

La struttura per il sostegno del transito ciclo-pedonale è infatti collassata a causa della cattiva manovra del mezzo pesante sulla strada sottostante e dopo l’urto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, squadra 11A dell’Eur, i carabinieri e gli agenti della polizia locale gruppi Eur e Tintoretto.

Nessuna persona coinvolta nel crollo di un ponte stamattina a #Roma in zona Eur, dopo l’urto di un camion durante una manovra sulla strada sottostante. Area messa in sicurezza dai #vigilidelfuoco #8ottobre pic.twitter.com/vZIAHrNjhC — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 8, 2020

Per ora è stato chiuso lo svincolo che da via Laurentina, direzione Grande Raccordo Anulare, conduce al viadotto della Magliana.

Fonte: Vigili del Fuoco

