Bombole di ossigeno introvabili in Campania, i sub dei Campi Flegrei donano le proprie

A causa della pandemia c’è carenza di bombole di ossigeno e in Campania sono praticamente introvabili, ma i sub dei Campi Flegrei hanno deciso di donare le proprie per venire incontro alle esigenze dei pazienti affetti da coronavirus.

Enzo Maione, membro del Centro Sub Campi Flegrei, ha pubblicato inoltre un appello su facebook chiedendo a tutti i sub della Campania di contribuire:

“Appello ai colleghi dei diving. La pandemia ha causato una forte carenza di bombole di ossigeno. In Campania potete consegnare le vostre alle Capitanerie di Porto. In questi giorni erano tantissime le telefonate ricevute al diving di persone disperate che ci chiedevano come fare. Oggi abbiamo consegnato le nostre alla Capitaneria di Porto di zona”.

Davvero un bel gesto in questo momento difficile.

FONTE: Facebook

