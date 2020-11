I biscotti Digestive furono originariamente inventati per prevenire la flatulenza. Lo rivela “The Biscuit: The History of a Very British Indulgence” di Lizzie Collingham, dove spiega le loro origini specificando che ai primi tempi, a differenza di oggi, non erano ricoperti di cioccolato o pieni di zucchero. Aggiunte che hanno senz’altro contribuito alla loro popolarità, soprattutto in Gran Bretagna, dove sono amatissimi come biscotti da inzuppo, ma che ne hanno compromesso lo scopo originario.

Il dottor Michael Houghton ha dichiarato a The Voice of London che questi biscotti contengono in effetti piccole quantità di fibre che aiutano la digestione, ma che per aumentare il nostro apporto di fibre alimentari ci sono sicuramente fonti migliori. Le elevate quantità di zucchero e grassi vanificano infatti l’effetto salutare.

Quindi, nonostante continuino a chiamarsi Digestive, tanto digestivi non lo sono più.

FONTE: The voice of London

