50 designer hanno creato la battaglia del Signore degli Anelli utilizzando 150 milioni di mattoncini LEGO.

Record assoluto secondo il Guinness World Records, che lo ha ufficializzato il 20 gennaio 2021.

A sviluppare il diorama gigante è stato lo Smaerd Land, museo per bambini di Shenzhen in Cina. Il tutto è stato realizzato in 3 lunghi anni di lavoro. Ed è spettacolare!

FONTE: Youtube

