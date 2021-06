Ritrovato vivo il bambino scomparso nel Mugello, era in fondo a una scarpata all’uscita del paese

Si trovava in fondo a una scarpata a circa tre chilometri da casa il piccolo Nicola Tanturli, il bambino di appena 21 mesi che era stato dato per scomparso nella notte tra lunedì e martedì a Campanara di Palazzuolo sul Senio, nel fiorentino, località isolata dell’alto Mugello. Sta bene e in buone condizioni.

Il ritrovamento è avvenuto grazie un giornalista della trasmissione Rai La vita in diretta, che ha subito avvertito i Carabinieri. A confermarlo è la Prefettura di Firenze. Nicola si trovava sul fondo di una scarpata ai margini del centro abitato.

++Nicola, il bambino di 21 mesi scomparso nei boschi del Mugello, è stato ritrovato poco fa dal nostro inviato Giuseppe Di Tommaso++ #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/qGGJ353XUf — La Vita in diretta (@vitaindiretta) June 23, 2021

Nella notte erano cadute praticamente nel vuoto le perlustrazioni di un elicottero dell’Aeronautica militare, dotato di termoscanner e dispositivi a infrarossi per operare in scarse condizioni di luce, che portava a bordo anche un tecnico del soccorso alpino per gestire l’eventuale ritrovamento.

Fonte: La Vita in Diretta