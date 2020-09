Attenti alla nuova truffa : l’INPS mette in guardia dalle email contenenti allegati sui contributi previdenziali

Una nuova truffa sta circolando via mail sfruttando nome e logo dell’Inps. A segnalarlo è l’Inps stessa che sul proprio sito ha specificato:

“L’Istituto invita a ignorare ogni tipo di email che proponga di scaricare allegati e moduli precompilati al fine di ricevere rimborsi per errori nel versamento dei contributi previdenziali o di cliccare su link per accedere alla procedura che consente di presentare ricorsi amministrativi. Il rischio è di scaricare un virus dannoso per le proprie apparecchiature informatiche.”

Se, quindi, ricevete una mail che vi invita a scaricare allegati e moduli per ricevere rimborsi dovuti a errori nel versamento dei contributi previdenziali o contenente link, prestate molta attenzione! Non cliccate sui link (nemmeno se sembrano rimandare al sito ufficiale dell’inps) né scaricate gli allegati, è altamente probabile che si tratti della truffa segnalata, anche perché l’Inps normalmente non invia mail contenenti link cliccabili.

Purtroppo le truffe che sfruttano messaggi di posta elettronica, il cosiddetto phishing, sono molto diffuse online. Ed è importante prestare attenzione evitando di fornire dati sensibili.

FONTE: Facebook

