Il terrificante momento in cui un enorme alligatore emerge dall’acqua e divora un cucciolo di pastore tedesco

Mia giocava sulla riva del lago vicino a casa quando improvvisamente un alligatore gigante è emerso dall’acqua e l’ha divorata.

È successo in Florida, nella città di Lake Kathryn, ed è stato Dale Barberi, il proprietario del cucciolo, ad accorgersi della tragedia grazie alla telecamera di sorveglianza che aveva filmato l’accaduto. Nello straziante video si vedono altri 3 cani, inclusa la madre di Mia, tutti in attesa del suo ritorno.

Dale era fuori per lavoro e tornando a casa si era accorto della strana assenza del pastore tedesco. Dopo aver perlustrato la zona, non riuscendo a trovarla, ha dato un’occhiata ai filmati ripresi dalla telecamera di sorveglianza. Ed eccola lì, Mia, intenta a giocare con un altro cane sul bordo del lago, finché l’alligatore non è emerso dall’acqua trascinandola via in pochi secondi.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission è stata chiamata sul posto e un cacciatore di animali ha trovato i resti del cucciolo dall’altra parte del lago.

FONTE: Wesh

Ti potrebbe interessare anche: