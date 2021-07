ACDC: il gruppo rock lancia la sua linea di birra

La rock band AC/DC ha autorizzato la vendita di due birre in edizione limitata che inizierà alla fine di questo mese per tutti i fan.

La collaborazione tra KnuckleBonz, Inc. (una azienda statunitense specializzata nella produzione di gadget ispirati alle rock band più famose per tutti i loro fans) e il noto birrificio statunitense Calicraft Brewing Co. ha dato vita ad uno, anzi due, nuovi ‘oggetti del desiderio’ per tutti i fan della Rock Band australiana AC/DC, nata nel 1973 a Sydney (da musicisti di origine britannica) e tutt’ora pienamente attiva. Si tratta di due birre che saranno disponibili sul mercato in edizione limitata a partire dal prossimo 26 luglio, ma la cui prevendita è già iniziata online.

Siamo eccitati di annunciare che questa è la prima di una serie di birre targate ACDC che nasceranno in questa unica collaborazione per Portare alcolici di qualità ai fan della buona musica – hanno dichiarato KnuckleBonz e Calicraft in un annuncio alla stampa.

AC/DC PWR UP Juicy IPA (chiamata come l’ultimo album della band, PWR UP) è una birra leggermente poco alcolica (6,6% di alcol) pensata per accompagnare un momento con gli amici o per concludere una festa. AC/DC TNT Double IPA, invece, mescola luppolo Simcoe, Cascade Australiano e Cascade Americano per un gusto più intenso e un tasso alcolico leggermente più alto (8,2%) – nel classico stile del brand produttore. Entrambe le birre saranno disponibili in confezioni da quattro lattine, ognuna da 16 once e saranno spedite solo all’interno dei confini degli Stati Uniti.

Fonte: Instagram / Calicraft Brewing Co.

