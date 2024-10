Ti spieghiamo come il Gruppo Polli sta trasformando il settore dei pesti e sughi pronti

Il Gruppo Polli sta trasformando il settore dei pesti e sughi pronti con un impegno concreto verso la sostenibilità. Dalla creazione di packaging riciclabile e impianti fotovoltaici, alla tutela delle api con alveari aziendali, Polli abbraccia soluzioni per ridurre l’impatto ambientale e sostenere la biodiversità.

Il Gruppo Polli, noto per i suoi pesti e sughi pronti, sta cambiando il modo in cui pensa e produce, unendo tradizione e innovazione sostenibile. Anziché limitarsi a offrire prodotti alimentari, Polli si sta impegnando a fondo per ridurre l’impatto ambientale e restituire valore al territorio.

Packaging riciclabili

Uno dei settori in cui Polli ha investito maggiormente è quello del packaging, l’azienda ha adottato una strategia per rendere il 98% dei suoi materiali di imballaggio riciclabili entro la fine del 2024, già oggi le capsule contengono il 58% di materiale riciclato, e le soluzioni stanno evolvendo per ridurre sempre più il consumo di plastica e sfruttare vetro e materiali riciclati. Sono azioni che sembrano semplici ma che richiedono una grande organizzazione interna e una continua ricerca di soluzioni all’avanguardia.

Energia rinnovabile e protezione delle api

Il Gruppo Polli non si ferma al packaging, ha installato impianti fotovoltaici che attualmente coprono circa il 20% del fabbisogno energetico degli stabilimenti principali, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ e di portare il proprio impatto ambientale verso la neutralità. E per proteggere la biodiversità, Polli ha introdotto alveari aziendali presso uno dei suoi stabilimenti, contribuendo alla salvaguardia delle api, indispensabili per il nostro ecosistema.

Un legame con il territorio e le persone

Polli ha costruito un forte legame con la comunità locale, sostenendo iniziative di solidarietà e collaborando con organizzazioni come Banco Alimentare Toscana e Caritas per donare eccedenze alimentari. Ha anche creato spazi verdi per la comunità, come l’Area giochi Polli a Monsummano Terme, trasformando un’area abbandonata in uno spazio sicuro per i più piccoli.

Prodotti plant based

Con una filosofia orientata alla sostenibilità, Polli sta investendo nei prodotti plant-based, più leggeri sull’ambiente e più in linea con un’alimentazione sostenibile. Grazie a questo approccio, Polli ha ricevuto il riconoscimento di “Ambasciatori d’Impresa” 2024, che premia il suo impegno verso l’ambiente, l’innovazione e la comunità.

Il Gruppo Polli sta così mostrando che produrre pesti e sughi può significare molto più che soddisfare il palato: può anche rappresentare un impegno concreto per il pianeta e per le persone.

Potete trovare qui tutto il bilancio di sostenibilità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?