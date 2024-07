Tetra Pak riduce del 20% le emissioni di gas serra e lancia un innovativo cartone asettico al 90% rinnovabile: obiettivo emissioni zero entro il 2030

Tetra Pak riduce del 20% le emissioni di gas serra e introduce un cartone asettico innovativo composto al 90% da materiali rinnovabili. L'azienda mira a raggiungere emissioni zero entro il 2030.

Nel suo 25° Report di Sostenibilità, Tetra Pak, leader globale nelle soluzioni di confezionamento e trattamento alimentare, ha presentato notevoli progressi nel suo impegno verso una produzione più sostenibile.

Tra i dati più significativi emerge una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra lungo l’intera catena del valore dell’azienda e una diminuzione del 47% delle emissioni operative rispetto al 2019. Questi risultati posizionano Tetra Pak sulla strada giusta per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero nelle proprie operazioni entro il 2030 e lungo tutta la catena del valore entro il 2050.

Lanciato nuovo cartone asettico composto 90% da materiali rinnovabili

Uno dei traguardi più innovativi è il lancio di un nuovo cartone asettico per bevande con una barriera a base di carta, composto per il 90% da materiali rinnovabili. Questo prodotto, frutto di un investimento di 100 milioni di euro in ricerca e sviluppo nel 2023, rappresenta un passo avanti significativo nel ridurre l’impronta ambientale dell’azienda, diminuendo le emissioni del 33% rispetto ai precedenti imballaggi.

Altri traguardi e progetti aziendali

Oltre ai successi ambientali, il report evidenzia anche l’impegno di Tetra Pak nella trasparenza e nella leadership aziendale, riconosciuto dall’inclusione per l’ottavo anno consecutivo nella “A List” di CDP per la categoria Foreste, e per la prima volta nella categoria Sicurezza Idrica.

L’azienda ha inoltre ampliato i programmi di alimentazione scolastica, garantendo l’accesso a bevande nutrienti a 64 milioni di bambini in 49 paesi.

Tetra Pak continua a investire nella circolarità e nel riciclo, con 40 milioni di euro destinati annualmente a programmi di riciclo a livello globale. In Italia, collaborazioni con aziende come Lucart ed Ecorevive stanno trasformando i materiali dei cartoni per bevande in prodotti di valore, come i pallet in PolyAl e piastrelle outdoor realizzate con materiali riciclati.

Adolfo Orive, Presidente e CEO di Tetra Pak, ha sottolineato l’importanza della collaborazione nell’industria alimentare per garantire sistemi alimentari più sicuri e sostenibili. Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe, ha evidenziato l’importanza di sforzi collaborativi per promuovere una transizione efficace verso un’economia circolare.

Il report completo del FY2023 è disponibile sul sito ufficiale di Tetra Pak. Questo documento fornisce una panoramica completa delle iniziative e dei risultati dell’azienda, ribadendo il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione.

