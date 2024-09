Se acquisti elettronica sostenibile questo è il brand che dovresti considerare, è appena diventato B Corp

Se cerchi elettronica sostenibile, Refurbed è il brand da considerare: ora è ufficialmente una B Corp, ha certificato quindi il suo impegno per l’ambiente e la trasparenza.

Se stai cercando un modo per unire tecnologia e sostenibilità, c’è una buona notizia: refurbed, il principale marketplace online di elettronica ricondizionata, ha appena ottenuto la certificazione B Corp, un riconoscimento prestigioso che certifica l’impegno dell’azienda verso alti standard di responsabilità sociale e ambientale.

Ma cosa significa realmente questa certificazione per te come consumatore? E perché dovresti considerare l’acquisto di elettronica ricondizionata come una scelta intelligente e sostenibile?

Cos’è la Certificazione B Corp e perché è importante

La certificazione B Corp è rilasciata da B Lab, un’organizzazione no-profit che verifica le performance sociali e ambientali delle aziende, garantendo che queste rispettino elevati standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità. refurbed si unisce ora a una comunità globale di oltre 9.000 aziende impegnate nel fare business in modo responsabile.

Per ottenere questa certificazione, refurbed ha superato un rigoroso processo di valutazione che ha coinvolto ben 375 domande su cinque aree: lavoratori, clienti, comunità, ambiente e governance.

La Certificazione B Corp è un traguardo significativo per noi, afferma Peter Windischhofer, CEO di refurbed. Convalida la nostra dedizione al miglioramento continuo e rappresenta un’estensione naturale del nostro impegno a favore del Pianeta.

Perché scegliere l’elettronica ricondizionata?

Oltre alla recente certificazione, ci sono molte ragioni per cui scegliere refurbed per i tuoi acquisti di elettronica ricondizionata è una decisione conveniente e sostenibile. Ecco perché:

Risparmio economico

Acquistare prodotti ricondizionati può farti risparmiare fino al 40% rispetto ai prodotti nuovi, senza sacrificare qualità o prestazioni. Tutti i dispositivi venduti su refurbed sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e offrono una garanzia minima di 12 mesi, garantendo la tua tranquillità.

Impatto ambientale ridotto

La produzione di nuovi dispositivi elettronici è una delle principali fonti di emissioni di CO2 e rifiuti elettronici. refurbed contribuisce a ridurre questo impatto allungando la vita utile dei prodotti elettronici, promuovendo così un modello di consumo circolare. Recentemente, l’azienda ha sviluppato un innovativo modello di calcolo del ciclo di vita per 10.000 prodotti, dimostrando quanto sia possibile risparmiare in termini di emissioni di CO2 e rifiuti optando per l’elettronica ricondizionata.

Sostenibilità alla portata di tutti

Con refurbed, rendere il tuo stile di vita più sostenibile è facile, l’azienda offre oltre 18.000 prodotti, tra cui smartphone, laptop, tablet e piccoli elettrodomestici, tutti accuratamente ricondizionati da esperti. Inoltre, il supporto di refurbed a iniziative come il regolamento dell’Unione Europea sulla progettazione ecocompatibile e il diritto alla riparazione garantisce che i prodotti siano più facilmente riparabili, contribuendo ulteriormente alla riduzione dei rifiuti.

Una scelta etica

Scegliendo refurbed, non solo fai bene all’ambiente, ma supporti anche un’azienda che si impegna attivamente per il cambiamento positivo. La certificazione B Corp dimostra che refurbed non si limita a parole o promesse, ma adotta azioni concrete per mantenere elevati standard di sostenibilità e responsabilità sociale.

Il futuro degli acquisti sostenibili con refurbed

Il riconoscimento come B Corp rafforza l’impegno di refurbed verso la sostenibilità e offre una garanzia aggiuntiva ai consumatori che cercano prodotti di qualità con un impatto ambientale ridotto. In un mondo in cui le scelte di consumo hanno un impatto diretto sull’ambiente, l’elettronica ricondizionata rappresenta una soluzione efficace per ridurre l’impronta di carbonio senza rinunciare alla tecnologia.

Con refurbed, fare acquisti responsabili è semplice: qualità garantita, risparmio economico, e un contributo concreto per un futuro più verde. Se sei alla ricerca di un’alternativa sostenibile per i tuoi dispositivi elettronici, refurbed offre una scelta che fa bene a te e al Pianeta.

