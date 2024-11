Quest’azienda ha lanciato il progetto Generazione G, che ha già aiutato 250 famiglie italiane in difficoltà

Quest'azienda ha lanciato il progetto Generazione G, un’iniziativa concreta che ha già supportato 250 famiglie italiane in difficoltà, offrendo aiuti pratici e umani per affrontare le sfide della genitorialità.

In un’Italia che affronta una delle crisi demografiche più gravi della sua storia, il progetto Generazione G di PRG Retail Group si distingue come un esempio concreto di impegno sociale. Lanciato in occasione del 60° anniversario di Prénatal, il programma ha già sostenuto 250 famiglie in difficoltà, offrendo non solo aiuti materiali ma anche un sostegno umano che va al cuore delle sfide della genitorialità.

Un aiuto concreto per i genitori

Generazione G non è solo un progetto simbolico, ma una rete di supporto che risponde ai bisogni reali dei genitori. Grazie alla collaborazione con il Moige (Movimento Italiano Genitori), l’iniziativa ha attivato un sistema innovativo basato su genitori esperti, che mettono a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza per aiutare famiglie in situazioni di fragilità economica, sociale o culturale.

Ad oggi, il programma ha già raccolto oltre 700.000 euro, destinati a fornire supporto pratico a genitori che si trovano a fronteggiare difficoltà quotidiane come fare la spesa, gestire la burocrazia o pianificare visite mediche. Questo approccio pratico e umano ha già fatto la differenza per centinaia di famiglie.

Perché Generazione G è importante

Il calo delle nascite in Italia non è solo un dato statistico, ma un segnale di un sistema che non supporta adeguatamente chi sceglie di diventare genitore. Con Generazione G, PRG Retail Group si propone di colmare almeno in parte questo vuoto, creando un modello che unisce aziende, istituzioni e cittadini in un progetto comune.

Il CEO di PRG, Alberto Rivolta, ha dichiarato: “Italia sta affrontando una crisi demografica senza precedenti. Con Generazione G vogliamo fare la nostra parte, creando un impatto immediato e tangibile per le famiglie italiane. Crediamo che sia fondamentale costruire un sistema che coinvolga aziende e istituzioni per generare un vero cambiamento.”

Un impegno che guarda al futuro

L’obiettivo per il 2024 è ambizioso: raccogliere un milione di euro e ampliare il sostegno a 500 famiglie. Per raggiungere questo traguardo, PRG punta sulla collaborazione con partner privati e sull’utilizzo della propria rete di oltre 400 punti vendita e canali digitali, che consentono di coinvolgere attivamente anche i clienti nel progetto.

Oltre al supporto economico, Generazione G vuole essere un simbolo di speranza per le famiglie italiane, mostrando che la genitorialità può essere sostenuta e valorizzata. È un progetto che non si limita ad aiutare, ma cerca di cambiare la narrativa attorno alla genitorialità in Italia.

Un modello da replicare?

Generazione G offre uno spunto interessante anche per altre realtà imprenditoriali. L’idea di coinvolgere attivamente i dipendenti, i clienti e la comunità locale in un progetto condiviso potrebbe rappresentare un modello replicabile per altre aziende che vogliono lasciare un impatto positivo.

Sostenibilità ambientale: dalle parole ai fatti

Ma l’impegno di PRG Retail Group non si ferma qui, la sostenibilità è un pilastro fondamentale della strategia aziendale, con azioni tangibili che coinvolgono tutta la filiera. Tra i progetti più significativi:

La linea di giocattoli Wood’N Play, realizzata con legno certificato FSC, e la collezione Baby Smile, composta al 50% da materiali riciclati.

L’adesione a Better Cotton, che garantisce l’approvvigionamento di oltre il 50% del cotone da fonti sostenibili.

Un percorso verso la neutralità climatica, basato su un mix di energie rinnovabili, efficienza energetica e compensazioni delle emissioni.

Questi risultati, pur significativi, rappresentano solo un primo passo. La sfida sarà ampliare l’impatto, passando da progetti isolati a un modello sistemico che coinvolga tutte le operazioni aziendali.

Inclusione e parità di genere: certificazioni e impegni

PRG si è distinta per aver ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento che dimostra un impegno concreto verso l’equità. L’adesione al Codice di Condotta per le Aziende Responsabili sancisce ulteriormente il diritto alla maternità e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Queste azioni non sono solo simboliche: creano un precedente importante nel settore retail, dove le donne rappresentano una parte significativa della forza lavoro ma spesso incontrano ostacoli legati alla progressione di carriera.

Innovazione digitale e accessibilità

Un altro fronte su cui PRG si sta muovendo con decisione è l’innovazione tecnologica. La trasformazione “phygital” dell’esperienza d’acquisto ha portato al rinnovamento dell’app Prénatal, che ora include funzionalità accessibili come un font adatto ai dislessici e servizi personalizzati come il personal shopper virtuale e la consegna in locker.

Questi strumenti dimostrano un approccio moderno e inclusivo, pensato per rendere più semplice la vita quotidiana dei genitori. Sono esempi di come tecnologia e attenzione al cliente possano andare di pari passo.

Un modello di business con al centro le persone

L’approccio di PRG Retail Group unisce sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione tecnologica, con un’attenzione costante ai bisogni concreti delle famiglie. Generazione G, così come gli altri obiettivi del Gruppo, dimostra che un’azienda può fare impresa con uno scopo più ampio: generare valore per la società.

PRG punta a essere un esempio per il settore retail, mostrando che è possibile coniugare obiettivi di business con un impegno verso il pianeta e le persone.

