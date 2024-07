Molini Pivetti punta sull’agricoltura sostenibile e digitalizza tutta la filiera, per proteggere l’alta qualità del prodotto

Agricoltura sostenibile e digitalizzazione

Uno dei punti di forza del report di sostenibilità 2023 di Molini Pivetti è il continuo sviluppo della filiera certificata Campi Protetti Pivetti, iniziata nel 2016 e resa parzialmente “Sostenibile” nel 2018. Il progetto, in collaborazione con xFarm Technologies, ha permesso agli agricoltori di utilizzare una app per monitorare e ottimizzare l’impatto ambientale delle loro attività. Questa iniziativa ha migliorato la qualità del prodotto finito, riducendo l’impatto ambientale dalla coltivazione alla trasformazione della materia prima.

Innovazione tecnologica e risparmio energetico

Molini Pivetti ha investito significativamente nell’implementazione di tecnologie avanzate per il risparmio energetico. Un esempio rilevante è l’impianto di biogas situato in provincia di Bologna, che utilizza la digestione anaerobica per convertire la materia organica in gas metano, producendo energia elettrica dai sottoprodotti vegetali. Questo impianto rappresenta un passo importante verso un ciclo di produzione circolare, in cui i sottoprodotti vengono trasformati in risorse utili, riducendo gli sprechi e l’impatto ambientale complessivo.

Impegno sociale e progetti educativi

Il progetto “Adotta un Campo di Grano” è un esempio brillante dell’impegno sociale di Molini Pivetti. Nel 2023, oltre 950 bambini delle scuole primarie e dell’infanzia sono stati coinvolti in attività pratiche all’aperto e moduli educativi online. Questo progetto ha permesso ai giovani partecipanti di comprendere il ciclo della natura e l’importanza della biodiversità, promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni.

Valori aziendali e sviluppo sostenibile

Il Manifesto di Sostenibilità di Molini Pivetti, aggiornato al 2024, riflette l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente, del territorio, della responsabilità sociale e della coesione della squadra. Ciascuno dei quattro pilastri del manifesto – Agricoltura, Territorio, Responsabilità e Squadra – è interconnesso e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. Il valore umano è al centro di tutte le iniziative, con una particolare attenzione alla formazione e al coinvolgimento degli agricoltori.

Il secondo Report di Sostenibilità di Molini Pivetti segna una tappa importante nel percorso di crescita responsabile dell’azienda. I risultati ottenuti nel 2023 mostrano come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, garantendo una produzione di alta qualità con un minore impatto ambientale.

Molini Pivetti continua a investire in risorse e innovazione per mantenere il proprio impegno verso l’ambiente e la comunità, affrontando le sfide come opportunità di miglioramento e rafforzando i propri valori di tradizione, esperienza e rinnovamento.

