Edileco, l’azienda che ha regalato 3 settimane di ferie ai propri dipendenti, pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità

Edileco, l'azienda che ha regalato 3 settimane di ferie ai dipendenti, pubblica il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Ecco risultati: oltre 300 abitazioni riqualificate, miglioramenti energetici e 7.500 mq di pannelli fotovoltaici installati per un futuro più verde.

300 case riqualificate in un anno

Nell’ultimo anno, sono state oltre 300 le abitazioni riqualificate, registrando un miglioramento medio di ben 5,9 classi energetiche. Questo significa che le case non solo consumano meno energia, ma sono anche più confortevoli per chi ci vive. Un dato ancora più impressionante è che il 69,6% di queste abitazioni ha raggiunto le classi energetiche A3 e A4, tra le più efficienti in assoluto. Grazie a questi interventi, è stato possibile risparmiare annualmente oltre 1.168 tonnellate di CO₂.

7.500 mq di pannelli fotovoltaici installati

Un altro punto di forza di queste riqualificazioni è l’installazione di 7.500 mq di pannelli fotovoltaici, contribuendo notevolmente alla produzione di energia pulita. Questi pannelli, infatti, sono in grado di generare circa 1.200 MWh di energia, equivalenti a un risparmio di 335 tonnellate di CO₂ dal 2020.

18.000 ore di lavoro convertite in tempo libero

Non si tratta solo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici: le iniziative messe in campo includono anche progetti per il benessere dei lavoratori. Ad esempio, la campagna “Ti hanno mai regalato del tempo?” ha permesso ai dipendenti di godere di tre settimane di ferie extra, migliorando significativamente il loro equilibrio tra vita lavorativa e personale. Complessivamente, sono state convertite in tempo libero 18.000 ore di lavoro.

Veicoli elettrici aziendali

Per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, sono stati messi a disposizione dei dipendenti veicoli elettrici aziendali. Ad oggi, queste auto sono state utilizzate da oltre 120 utenti, che hanno percorso circa 116.310 km, contribuendo a ridurre le emissioni legate agli spostamenti lavorativi.

Eventi comunitari: Edileco RUN24

L’impegno per la sostenibilità si riflette anche nelle attività della comunità locale, con eventi come l’Edileco RUN24, una manifestazione sportiva che promuove socialità e attenzione per l’ambiente. Questi eventi combinano attività fisica e momenti di aggregazione, rafforzando il senso di comunità e la consapevolezza ambientale.

Progetti inclusivi: “Purezza ed Energia”

Un progetto particolarmente significativo è “Purezza ed Energia”, realizzato nel centro agricolo Fondazione Sistema Ollignan Onlus di Quart. Questo progetto ha creato una serra riscaldata utilizzando energia micro-eolica, dedicata alla coltivazione di orchidee e offrendo opportunità lavorative a persone con disabilità.

Risultati concreti e sostenibili

Grazie a interventi mirati come la coibentazione termica, pompe di calore, pannelli fotovoltaici e infissi in tripli vetri, è stato possibile ottenere un risparmio annuo di circa 1.276 tonnellate di CO₂. Inoltre, gli edifici condominiali riqualificati hanno registrato un miglioramento medio di 5,9 classi energetiche, con un risparmio di oltre 1.168 tonnellate di CO₂ all’anno.

Innovazione e riutilizzo: economia circolare

In ottica di economia circolare, i teli di copertura dei ponteggi sono stati trasformati in zaini, borse, astucci e copertine per il Bilancio di Sostenibilità, unendo creatività e rispetto per l’ambiente.

Questi risultati dimostrano come un approccio integrato e sostenibile possa portare a benefici concreti per l’ambiente e la comunità. Interventi di riqualificazione energetica, utilizzo di energia rinnovabile e iniziative di benessere lavorativo rappresentano passi significativi verso un futuro più sostenibile.

Fonte: Edileco