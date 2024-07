E.ON alla guida della transizione energetica in Italia: l’impegno dell’azienda e tutti i numeri nel nuovo report di sostenibilità

E.ON sta guidando la transizione energetica in Italia, scopri il forte impegno dell'azienda e tutti i dati chiave nel nuovo report di sostenibilità.

E.ON, uno dei più grandi operatori energetici al mondo, con oltre 900.000 clienti (tra residenziali, business e pubblica amministrazione) nella Penisola, ha da diversi anni dismesso le centrali con tecnologie inquinanti, come quelle a carbone, per concentrarsi esclusivamente su modelli di energia sostenibile.

Nel 2023, E.ON Italia ha raggiunto risultati impressionanti nel suo percorso verso la sostenibilità. Con 730.000 tonnellate di CO2 evitate grazie all’energia verde fornita, 25.000 soluzioni innovative installate, e oltre 1.100 ore di volontariato aziendale, l’azienda ha dimostrato un impegno concreto nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Il Report di Sostenibilità 2023

Energie rinnovabili e efficienza energetica

E.ON Italia ha evitato l’emissione di 730.000 tonnellate di CO2 grazie all’energia verde fornita ai suoi clienti. Questo è stato possibile grazie all’installazione di 25.000 soluzioni innovative per migliorare il comfort e l’efficienza energetica delle abitazioni, tra cui 4.400 impianti fotovoltaici residenziali, segnando un aumento del 33% rispetto al 2022.

Impegno sociale e volontariato

L’azienda non si è limitata all’ambiente: oltre 1.100 ore di volontariato aziendale sono state dedicate a progetti ambientali e sociali, coinvolgendo dipendenti e membri della Community E.ON. Iniziative come il Progetto Scuole E.ON hanno visto la partecipazione di 21.000 studenti e 850 classi, mentre il progetto Boschi E.ON ha portato alla piantumazione di oltre 118.000 alberi, con 7.000 nuovi alberi piantati nel 2023.

Crescita e innovazione

E.ON Italia ha superato la soglia di 1 milione di clienti nel 2024, grazie all’assegnazione del servizio a tutele graduali per il mercato libero. L’azienda ha visto crescere il numero dei suoi dipendenti del 13%, raggiungendo i 662, e ha erogato 6.500 ore di formazione, un aumento dell’11% rispetto al 2022. Il tasso di assunzioni è stato del 21%, il 19% in più rispetto all’anno precedente.

Sostenibilità ambientale

La riduzione delle emissioni di CO2 è stata un pilastro fondamentale: E.ON ha ridotto del 36,7% le emissioni Scope 1 e Scope 2 rispetto al 2019, e ha registrato una riduzione del 46,9% delle emissioni Scope 3 prodotte dai clienti finali. Questi dati dimostrano un impegno chiaro e misurabile verso la sostenibilità ambientale.

Centralità del cliente

L’attenzione al cliente è un altro aspetto chiave per E.ON. Nel 2023, 166.000 persone hanno visitato fisicamente i punti vendita E.ON, un incremento del 43% rispetto all’anno precedente, e il Contact Center ha gestito 797.000 chiamate. Inoltre, l’azienda ha aperto 10 nuovi punti vendita in Italia, migliorando la propria presenza sul territorio.

Valore condiviso

E.ON ha destinato €417.000 in donazioni e sponsorizzazioni per attività ed eventi locali nel 2023. Le ore di volontariato aziendale, che hanno superato le 1.000 ore all’anno, coinvolgono non solo i dipendenti ma anche le loro famiglie e i partner commerciali.

Obiettivi futuri

Guardando al futuro, E.ON Italia ha identificato 10 priorità ESG per promuovere uno sviluppo sostenibile, basato su sostenibilità, crescita e centralità della persona. Tra gli obiettivi, vi è l’aumento della rappresentanza femminile nelle posizioni executive, con un target del 32% entro il

Il Bilancio di Sostenibilità 2023 di E.ON Italia non è solo un resoconto dei progressi fatti, ma anche una chiara dichiarazione di intenti per il futuro. Come affermato da Luca Conti, CEO di E.ON Italia,