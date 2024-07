“Cosi abbiamo salvato il Pianeta da 3 milioni di pneumatici riciclandoli”: 10 anni di Ecopneus

297mila tonnellate di CO2, 1,2 milioni di metri cubi di acqua e 274mila tonnellate di risorse risparmiate: ecco i numeri della gestione degli pneumatici fuori uso di Ecopneus in Italia nel 2023

Grazie alla gestione dei PFU Ecopneus ha registrato risultati straordinari nel 2023, la raccolta di oltre 187mila tonnellate di PFU ha permesso di evitare l’emissione di CO2 pari a quella prodotta da 183mila auto che percorrono 10.000 km in un anno. Inoltre, sono stati risparmiati 1,2 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti al consumo medio giornaliero di circa 5,6 milioni di italiani, e 274mila tonnellate di risorse minerali e fossili, paragonabili al peso di 558 treni Frecciarossa 1000.

10 anni di attività e 1 milione di missioni di raccolta

Ecopneus ha effettuato oltre 1 milione di missioni di raccolta su tutto il territorio nazionale in oltre 10 anni di attività, gestendo più di 2,8 milioni di tonnellate di PFU. Nel 2023, il 50,1% dei PFU raccolti è stato avviato al recupero di materia, destinato alla produzione di materiali per attività sportive, ludiche, isolanti per l’edilizia, manufatti industriali e asfalti a bassa rumorosità. Il restante 49,9% è stato destinato al recupero di energia.

Raccolta aumentata del 20%

Ecopneus ha risposto alla richiesta del Ministero dell’Ambiente di aumentare la raccolta di PFU fino al 20% per fronteggiare eventuali eccedenze, gestendo un extra target del 12%, pari a 19.314 tonnellate. Inoltre, nell’ambito del Protocollo per la raccolta nella Terra dei Fuochi, Ecopneus ha raccolto 362 tonnellate di PFU nel 2023 per combattere gli incendi dolosi di rifiuti in Campania.

Ricerca, sviluppo e sostenibilità

Ecopneus è attivamente impegnata in progetti di ricerca e sviluppo, educazione e informazione per valorizzare la gomma riciclata e promuovere la legalità. La società sostiene un quadro normativo favorevole all’utilizzo di materiali riciclati, come i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il Green Public Procurement (GPP), cruciali per lo sviluppo dell’economia circolare nel settore.

I risultati di Ecopneus nel 2023 confermano l’importanza della gestione sostenibile dei PFU per l’ambiente e l’economia italiana. Con un impegno costante e strategie operative efficaci, Ecopneus continua a garantire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni e al risparmio di risorse, promuovendo un modello di economia circolare che avvantaggia sia il pianeta che la società.