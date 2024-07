Boom dei servizi di consulenza ESG: il mercato triplicherà entro il 2028

Il mercato della consulenza ESG e sostenibilità, valutato a 14 miliardi di dollari nel 2023, è destinato a raggiungere oltre 48 miliardi di dollari entro il 2028. Il successo futuro dipenderà dalla capacità di queste società di adattarsi alle esigenze mutevoli dei clienti e di mantenere un impegno costante verso la sostenibilità.

La domanda di servizi di consulenza ESG e sostenibilità è cresciuta significativamente negli ultimi due anni. Valutato a 14 miliardi di dollari nel 2023, il mercato dovrebbe raggiungere oltre 48 miliardi di dollari entro il 2028, secondo il report “Verdantix Green Quadrant: ESG And Sustainability Consulting 2024”. Il rapporto, che valuta 17 dei principali fornitori di consulenza in sostenibilità, evidenzia un’importante espansione nell’ambito e nella portata degli incarichi di consulenza.

Verdantix ha rilevato due nuovi modelli di coinvolgimento in questo settore, che non erano evidenti nella versione 2022 del Green Quadrant. In primo luogo, sebbene la maggior parte delle società di consulenza abbia clienti abituali, molte organizzazioni ora hanno un partner di consulenza unico per l’intero percorso di sostenibilità, e assumono aziende specializzate per progetti specifici. Così, le organizzazioni finiscono per lavorare con più società di consulenza in sostenibilità, mentre attraversano questo panorama.

In secondo luogo, con le imprese che affrontano costantemente la minaccia di danni reputazionali e cause per greenwashing, riconoscono la necessità di costruire narrazioni di sostenibilità coese. In risposta, le società di consulenza si stanno espandendo nelle strategie di marketing integrato attraverso servizi di brand e comunicazione per le questioni di sostenibilità, nonché ampliando i loro portafogli di servizi anti-greenwashing, posizionandosi come punti di riferimento unici per tutte le preoccupazioni legate alla sostenibilità.

Le Sfide per le Società di Consulenza ESG e Sostenibilità

Man mano che le aziende si affidano sempre più alle società di consulenza per superare le complessità del panorama della sostenibilità, queste ultime devono continuare a investire risorse per soddisfare la domanda e differenziare i propri servizi sul mercato. L’analisi competitiva e le intuizioni dei consumatori indicano che le società di consulenza devono affrontare alcune sfide per mantenere la leadership in questo settore:

Aumento della domanda dei clienti per l’innovazione nella sostenibilità. Le aziende avanzate nei loro percorsi di sostenibilità stanno incontrando difficoltà nel trovare società di consulenza che possano aiutarle a spingere ulteriormente i confini della sostenibilità. Andando avanti, le società di consulenza trarranno beneficio dal concentrarsi sull’innovazione come priorità di investimento e dal canalizzare risorse per promuovere il pensiero innovativo all’interno della propria forza lavoro. Essere un passo avanti rispetto alle nuove preoccupazioni di sostenibilità e ai rischi emergenti ESG, opportunità e regolamenti permetterà alle società di consulenza di scalare strategicamente in modo rapido. Il percorso di sostenibilità della società di consulenza stessa può anche dimostrare la sua capacità di essere lungimirante e impegnata nella causa. Il fardello (e il vantaggio) dell’esperienza consolidata nella consulenza. Sebbene lo spazio della consulenza ESG sia un mercato diversificato con attori di diverse origini, le società di consulenza devono lavorare per affermarsi come esperti in una gamma di servizi di consulenza in sostenibilità. Man mano che gli incarichi di consulenza iniziano a coprire questioni di sostenibilità, le società devono dimostrare la loro competenza con progetti che non necessariamente sfruttano la loro eredità – se vogliono una quota maggiore del mercato della consulenza in sostenibilità. Diverse parti organizzative interessate, con priorità e vocabolari ESG variabili. Man mano che l’ESG diventa sempre più radicato nelle organizzazioni come preoccupazione centrale del business, e di conseguenza i responsabili degli incarichi di consulenza in sostenibilità si espandono, le società che manterranno la leadership in questo settore saranno quelle che possono interagire con i diversi proprietari degli incarichi di sostenibilità e parlare le lingue delle diverse funzioni aziendali. Carenza di competenze verdi nel mercato. Il problema più evidente per il mercato della sostenibilità è una carenza di esperti. Sebbene questa mancanza di competenze in sostenibilità aumenti il premio associato alle società di consulenza, causa anche un problema significativo per queste ultime. Le società di consulenza non devono solo reclutare i migliori talenti per servire i clienti in modo efficace ed efficiente, ma devono anche trattenere tali talenti.

Fonte: Verdantix