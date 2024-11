Addio plastica: la rivoluzione del packaging di carta per i surgelati

FRoSTA introduce la Paper Bag, un packaging per surgelati composto al 90% di carta, riducendo del 67% l’uso di plastica e abbattendo l’impatto ambientale. Un’innovazione approvata da Legambiente e accompagnata da iniziative concrete per la Giornata Nazionale dell’Albero.

Un passo concreto verso un futuro con meno plastica arriva dai banchi freezer: FRoSTA, azienda nota per il suo impegno ambientale, ha introdotto una nuova confezione composta al 90% di carta per i suoi surgelati, approvata da Legambiente. Si tratta di un traguardo importante, frutto di anni di ricerca e di una visione che mette al centro la sostenibilità.

Perché la carta fa la differenza

La nuova confezione, chiamata Paper Bag, non è una semplice alternativa, ma un miglioramento significativo rispetto ai precedenti packaging. La quantità di plastica è stata ridotta del 67% e l’impatto ambientale è stato abbattuto: la CO2 footprint scende del 65% rispetto alle confezioni in plastica tradizionali. Inoltre, grazie all’uso di carta certificata FSC e inchiostri a base d’acqua, la riciclabilità è stata migliorata, passando da classe C a B secondo gli standard italiani.

Ma perché è così importante? Secondo i dati forniti, per ogni 100 grammi di materiale utilizzato, la Paper Bag emette 99,54 grammi di CO2, contro i 285,89 grammi della plastica. Un cambiamento che, su larga scala, può fare la differenza.

Un esempio per il settore del surgelato

Dal 2019, FRoSTA aveva già iniziato a utilizzare confezioni di carta nei banchi freezer, ma la Paper Bag rappresenta un ulteriore passo avanti. Al momento, cinque prodotti utilizzano questo nuovo imballaggio, con l’obiettivo di estenderlo a tutta la gamma – circa 40 referenze – entro i prossimi mesi.

L’attenzione di FRoSTA alla sostenibilità non si limita al packaging. L’azienda, che ha scelto di non utilizzare additivi industriali nei suoi prodotti, punta a diventare un esempio per altre realtà industriali, dimostrando che il cambiamento è possibile anche nei settori più complessi.

L’alleanza con Legambiente

Da anni, FRoSTA collabora con Legambiente per promuovere azioni concrete a favore dell’ambiente. Il nuovo packaging ha ricevuto l’approvazione dell’associazione ambientalista, che ha inserito la Paper Bag nella sua lista di prodotti consigliati, sottolineando il valore di questa innovazione.

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, FRoSTA e Legambiente organizzeranno due eventi di sensibilizzazione e riqualificazione:

25 novembre, Oasi di Monza : ripristino delle aree naturali danneggiate dalle alluvioni, con nuova segnaletica per valorizzare la biodiversità.

: ripristino delle aree naturali danneggiate dalle alluvioni, con nuova segnaletica per valorizzare la biodiversità. 29 novembre, Pietracatella (CB): piantumazione di un frutteto per arricchire la biodiversità locale e creare un legame diretto tra comunità e natura.

La strada per eliminare la plastica monouso è ancora lunga, ma esempi come questo dimostrano che innovazione e sostenibilità possono convivere. Se più aziende scegliessero di investire in alternative concrete e sostenibili, il cambiamento verso un futuro più rispettoso dell’ambiente sarebbe molto più vicino.

Il packaging è solo un dettaglio, ma sono proprio i dettagli che fanno la differenza, per essere Green dentro e fuori.

