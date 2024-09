410mila tonnellate di carbonio organico restituite ai suoli agricoli e 5,6 Milioni di tonnellate di CO2 evitate: tutti i numeri del consorzio Biorepack nel primo rapporto di sostenibilità

Il primo Rapporto di Sostenibilità di Biorepack: 410mila tonnellate di carbonio organico restituite ai suoli, 5,6 milioni di tonnellate di CO2 evitate, biogas prodotto, investimenti in ricerca e sviluppo e altri successi.

Biorepack, il Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli Imballaggi in Plastica Biodegradabile e Compostabile, ha presentato il suo primo Rapporto di Sostenibilità, un documento che evidenzia i risultati straordinari raggiunti in termini di impatti positivi sull’ambiente, sull’economia e sulla società. Redatto dalla School of Management dell’Università Bocconi, il rapporto offre una panoramica completa delle attività e delle performance del consorzio.

410mila tonnellate di Carbonio organico restituite ai suoli agricoli

Il primo Rapporto di Sostenibilità di Biorepack rivela un impatto ambientale straordinario: 410.000 tonnellate di carbonio organico sono state restituite ai suoli agricoli italiani. Questa cifra rappresenta un contributo significativo al miglioramento della qualità del terreno e alla fertilità agricola, sostenendo la rigenerazione dei terreni impoveriti e promuovendo pratiche agricole più sostenibili.

5,6 Milioni di tonnellate di CO2 evitate

Grazie agli imballaggi compostabili e alle pratiche di gestione sostenibile, Biorepack ha evitato l’emissione di 5,6 milioni di tonnellate di CO2 in un solo anno. Questa riduzione delle emissioni è equivalente a togliere dalla strada oltre un milione di automobili per un anno, contribuendo in maniera significativa alla lotta contro il cambiamento climatico e migliorando la qualità dell’aria.

Produzione di 409 milioni di metri cubi di biogas

Il sistema di riciclo organico di Biorepack ha permesso la produzione di 409 milioni di metri cubi di biogas. Questa risorsa rinnovabile è stata utilizzata per generare 411 GWh di energia elettrica, 169 GWh di energia termica, e 167 milioni di Nm3 di biometano, dimostrando come il trattamento dei rifiuti organici possa trasformarsi in una fonte energetica pulita e sostenibile, riducendo la dipendenza da fonti fossili.

9,4 Milioni di euro distribuiti per la raccolta differenziata

L’impegno di Biorepack non si ferma solo all’ambiente. Il consorzio ha distribuito 9,4 milioni di euro ai Comuni e ai gestori della raccolta differenziata in tutta Italia. Questo contributo economico ha incentivato la gestione efficiente dei rifiuti organici, migliorando le infrastrutture di raccolta e riciclo e supportando i servizi locali nella transizione verso pratiche più sostenibili.

Quasi mezzo milione di euro investiti in ricerca e sviluppo

Biorepack ha destinato 436.000 euro a investimenti in ricerca e sviluppo, per migliorare le tecnologie e i processi legati alle bioplastiche compostabili. Questo impegno verso l’innovazione riflette la volontà di promuovere soluzioni sempre più efficaci e sostenibili, garantendo un futuro migliore per l’ambiente e per le comunità locali.

Questi numeri rappresentano solo una parte degli effetti positivi generati dal sistema Biorepack. Attraverso l’adozione di imballaggi compostabili, il consorzio ha dimostrato come sia possibile combinare vantaggi ambientali, economici e sociali, avvicinandosi sempre di più a un modello di economia circolare e sostenibile.

Non vuoi perdere le nostre notizie?