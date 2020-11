La glutammina ti aiuta a perdere peso?

Numerosi studi condotti nel corso del tempo hanno dimostrato che gli integratori di glutammina favoriscono la perdita di peso nel breve termine, purché associati a uno stile di vita salutare.

Tra questi una ricerca di 6 settimane condotta su 66 persone con diabete di tipo 2, a cui sono stati somministrati 30 grammi di glutammina in polvere al giorno. Ebbene, trascorso il periodo di test, i ricercatori hanno riscontrato una riduzione sia della pancia che del grasso corporeo.

Un altro studio ha rilevato una diminuzione della circonferenza della vita in 39 persone in sovrappeso o obese, a cui è stata somministrata la stessa quantità di glutammina per 2 settimane. Mentre una terza ricerca condotta su 6 donne obese, che per 4 settimane hanno assunto integratori di glutammina, ha rilevato una significativa riduzione di peso corporeo e di grasso addominale.

Tuttavia ci sono stati anche studi che hanno rilevato un aumento delle quantità di cibo consumato durante i pasti da parte di chi assumeva regolarmente glutammina, cosa che ovviamente ostacolava la perdita di peso. E un’altra ricerca ha rilevato benefici a carico delle prestazioni muscolari nei giovani che assumevano glutammina, svolgendo nel contempo esercizio fisico.

Ma perché, in alcuni casi, la glutammina favorisce la perdita di peso? Da un lato, stando al parere di alcuni studiosi, perché aumenta la sensibilità all’insulina, migliorando la capacità dell’organismo di utilizzare quest’ultima in modo efficiente, favorendo di conseguenza il dimagrimento. Dall’altro perché altera la composizione del microbioma intestinale.

Tuttavia, trattandosi di studi condotti su un numero limitato di persone, richiedono tutti approfondimenti ulteriori per poter essere confermati.

