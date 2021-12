Dieta Detox: 10 modi per depurare l’organismo, divertendosi

Scopri come aumentare la motivazione per seguire una dieta disintossicante che aiuti a depurarci dagli eccessi del periodo natalizio

In questo perioro ricco di eccessi a tavola sentiamo maggiormente il bisogno di depurarci dalle tossine? Come seguire una dieta detox senza scoraggiarsi e divertendosi? Ecco alcuni consigli utili per trovare le giuste motivazioni e risultare costanti e con l’umore alto. È bene ricordare di non improvvisare il proprio programma detox e di seguire i consigli di un esperto, soprattutto se si intende trascorrere un periodo di digiuno.

Motivazione

Come per tutti gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere nella vita, il punto di partenza è la ricerca della motivazione, anche per quanto riguarda la depurazione dell’organismo. Perché vogliamo iniziare a depurarci? Forse perché abbiamo bisogno di perdere qualche chilo, oppure perché vogliamo recuperare le energie perdute in modo naturale, migliorare la nostra relazione con il cibo, rafforzare il sistema immunitario, o ancora, individuare eventuali intolleranze alimentari. Ricercate la propria motivazione principale aiuta ad impegnarsi al meglio per raggiungere l’obiettivo finale. (Leggi anche: 10 ottimi motivi per cui dovremmo tutti ballare più spesso)

Idratazione

Gli effetti del detox possono essere molto soggettivi e dipendono dalla quantità di tossine accumulate. In alcuni casi, possono presentarsi sbalzi d’umore, mal di testa o fastidi alle articolazioni. Il nostro organismo deve compiere un grande sforzo per liberarsi dalle scorie. Possiamo aiutarlo grazie all’idratazione, che consentirà di facilitare il processo e di farci sentire meglio in poco tempo. Bere molta acqua aiuta a depurarsi e a migliorare il funzionamento dei reni, che agiranno purificando il sangue al meglio. Potrete alternare l’assunzione appena svegli di semplice acqua con dell’acqua e limone. Anche le tisane possono risultare utili. Tra le erbe che aiutano la depurazione troviamo il tarassaco e il coriandolo.

Detox in coppia

Depurarsi sarà più divertente se riuscirete a coinvolgere un’altra persona a seguire lo stesso percorso, ad esempio il partner, un familiare, un amico o un’amica. Anche in questo caso, infatti, l’unione fa la forza e essere in due permette di supportarsi l’un l’altro nei momenti in cui si vorrebbe mollare. Insieme sarà più semplice fissare degli obiettivi e raggiungere il successo sperato. (Leggi anche: Detox: 10 consigli per depurarsi al meglio dalle tossine)

Prendersi cura di sé

Prendersi cura di sé e coccolarsi è una delle chiavi di successo durante una dieta detox. Premiarsi fa bene per festeggiare i risultati raggiunti e per stimolare una maggiore forza d’animo. Renderà l’esperienza più piacevole e vorrete ripeterla ad ogni stagione. Massaggiate o fatevi massaggiare, nutrite la pelle con l’olio di mandorle dolci, strofinate il corpo con un asciugamano caldo e dedicatevi allo yoga per rilassarvi. (Leggi anche: 5 regole dai ricercatori per essere davvero felici da subito)

Ascoltare il proprio corpo

I periodi di detox possono essere molto brevi o estendersi fino a 7 o 14 giorni, a seconda del tipo di trattamento prescelto. Durante le varie fasi di questa esperienza, il corpo è alla ricerca di un nuovo equilibrio e di alimenti che possano nutrirlo e purificarlo allo stesso tempo. Potrete seguire le preferenze del vostro corpo per scegliere gli alimenti migliori presenti nel programma che avete deciso di seguire.

Tenere un diario

Tenere un diario durante il periodo di detox permette di focalizzarsi sugli obiettivi e di segnalare i successi raggiunti nel seguire il proprio programma. Riempire una pagina o una tabella con il proprio schema detox diventerà un rituale piacevole all’inizio e alla fine della giornata. Permette di raccogliere i risultati già ottenuti e di focalizzarsi sulle proprie emozioni e sui passi da compiere il giorno seguente. Leggi anche: Diario della gratitudine: come e perché iniziare a scriverne uno

Frutta e verdura cruda

Scegliere frutta e verdura cruda non solo è importante per depurare l’organismo, ma contribuisce a rendere più allegri i propri piatti. La ricchezza di fibre della frutta e della verdura cruda favorisce la depurazione dell’organismo e l’eliminazione delle tossine. Gli antiossidanti e le vitamine presenti negli alimenti crudi vi regaleranno un aspetto splendente in poco tempo. Recupererete energia e vi sentirete meglio, soprattutto se non dimenticherete di mangiare frutta e verdura cruda anche dopo la dieta depurativa.

Rallentate e respirate

Approfittate del periodo di depurazione per ricordarvi di apprezzare tutte le piccole cose belle della vita. Ciò vi aiuterà a ridurre i livelli di stress. Respirate profondamente, con il diaframma, e focalizzatevi proprio sul respiro per liberare la mente dai pensieri negativi che potrebbero presentarsi. La respirazione profonda calma la mente e aiuta l’organismo a liberarsi dalle tossine. Potrete dedicarvi anche alla meditazione, per ritrovare la calma e ricaricarvi.

Natura

Non dimenticate di trascorrere del tempo a diretto contatto con la natura. Immergersi nel verde anche per breve tempo è fondamentale per sentirsi carichi di energia. Quindi ricordate di fare una passeggiata al parco almeno due volte alla settimana e magari di trascorrere del tempo camminando in un bosco durante il weekend. Quando siamo stressati, il nostro organismo tende a formare radicali liberi, che possono essere considerati delle vere e proprie tossine. La natura ci aiuta a ridurre lo stress e a liberare l’organismo dalle scorie indesiderate. Leggi anche: Vivere a contatto con la natura: 5 modi per essere più sani e felici

Attività fisica

Fare movimento è fondamentale per aiutare l’organismo a depurarsi. Sarete facilitati se sceglierete le forme di attività fisica che vi divertono di più, a partire dalla corsa dolce, dalle lunghe camminate, fino al nuoto o agli spostamenti in bicicletta. Il movimento incoraggia la sudorazione, uno dei meccanismi principali che permette al nostro corpo di liberarsi dalle tossine. L’attività fisica, inoltre, aiuta a bruciare i grassi, in cui il nostro corpo tende ad accumulare tossine, promuovendo nello stesso tempo un migliore funzionamento del sistema linfatico per l’espulsione dei liquidi in eccesso. Meglio ancora, scegliete di fare yoga!

