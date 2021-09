Dieta d’autunno: ti spieghiamo i trucchi per smaltire un po’ di chili e depurare l’organismo adesso

Cosa mangiare e come comportarsi in autunno per smaltire un po’ di chili e depurare l’organismo in vista dell’inverno

Le vacanze sono finite da un pezzo ma ancora dovete ingranare la marcia, appesantiti come siete da quella pancetta accumulata che è ancora lì a far capolino. Non c’è alcuna prova costume in vista, grazie a Dio, ma ciò non toglie che la forma fisica va recuperata lo stesso o, più semplicemente, si dovrebbero smaltire grassi e tossine raccolti con un’alimentazione non sempre sana. Ma quali sono i cibi da preferire in autunno che aiutano a disintossicarsi e a perdere peso?

Ottobre è il mese perfetto per seguire una dieta detox, anche e soprattutto in aiuto del fegato, e che consenta nel contempo di perdere qualche chilo di troppo.

Sapevate, per esempio, che nella stagione autunnale il cervello deve per forza adattarsi alla diversa durata delle giornate, alla diversa intensità della luce e alle nuove condizioni climatiche? E minore è luce che si riceve dall’esterno e più l’umore può subire bruschi sbalzi. Ed è così che per ovviare a questa carenza, il cervello sviluppa la melatonina, responsabile anche della maggiore propensione verso i dolci e i carboidrati.

Ecco allora che scatta la necessità di sconfiggere ogni tentazione, pena una ciccetta che difficilmente andrà via.

I migliori 10 cibi autunnali per perdere peso

In autunno la nostra missione sarà innanzitutto depurare! La dieta d’autunno, grazie ai prodotti che ci offre questa stagione, è l’ideale per depurare l’organismo, ma ricordiamoci che deve essere leggera, per aiutarci a perdere peso, ma anche equilibrata, per non farci mancare nulla e alzare le difese immunitarie.

In generale, gli esperti consigliano di non saltare mai una buona prima colazione – che includa sia carboidrati che proteine – con una tazza di latte scremato, fette biscottate integrali e marmellata, oppure latte d’avena con frutta e noci, o ancora tè verde con un po’ di miele, uno yogurt bianco e dei cereali integrali. A pranzo verdure di stagione, meglio se crude e un piatto di pasta o riso integrali e a cena un pasto proteico.

Leggi anche: 10 cibi super nutrienti che ci offre l’autunno

I super-cibi autunnali:

1. Zucca, protagonista indiscussa dell’autunno, lo è anche di una dieta disintossicante, ricca com’è di vitamina A, acidi grassi omega 3, antiossidanti, carotenoidi e sali minerali

2. Melagrana, fonte preziosa di acqua, potassio, vitamina C e altri sali minerali

3. Rape rosse, cariche di acido folico e vitamina C.

4. Uva, dal potente effetto detox

5. Pere, mele e kiwi

6. Cavoletti di Bruxelles, broccoli e cavolfiori, anch’essi dal potente effetto detox, consentono di fare il pieno di fibre, che stimolano i movimenti intestinali e aiutano a dimagrire, e sono densissimi di sostanze anticancerose

7. Pesce azzurro

8. Cereali integrali

9. Frutta secca

10. Legumi

Al bando, ovviamente, gli snack industriali (biscotti e cracker) e le bevande zuccherate.

Leggi anche: Ortaggi autunnali: non solo zucca! 10 alternative di stagione da portare in tavola

10 consigli per perdere peso in autunno

Organizziamo la cucina!

Riprendere i ritmi di sempre, tra scuola, casa e lavoro, non deve significare togliere tempo alla preparazione di qualche piatto salutare. Per avere qualcosa di buono e pronto ed evitare cibi pronti, alla sera possiamo già far cuocere il sugo o lessare le verdure per il giorno dopo oppure preparare dei legumi. Un poco alla volta, potrete anche conservare tutto nel freezer in specifici contenitori per alimenti.

Basta sgarri

Non va saltato alcun pasto e ogni pasto deve contenere carboidrati, proteine e grassi. Accompagnate una minestra di cereali con verdure fresche, mangiate il pesce azzurro, preferite la carne bianca e dite addio a intingoli, panna, sughi e a condimenti pesanti.

Bere più acqua e meno alcol

Direttamente collegato al punto precedente, via ciò che non depura l’organismo. L’alcol contiene molte calorie e in più molte persone pensano di avere fame quando hanno solo sete, quindi bere più acqua durante il giorno può aiutare anche a smettere di ingurgitare calorie extra.

Mangiare alimenti ricchi di fibre

Sono questi che aiutano a sentirsi sazi. Le fibre si trovano in frutta e verdura, pane integrale, pasta, riso integrale, fagioli, piselli, lenticchie e avena.

Leggi anche: 7 alimenti sorprendentemente ricchi di fibre

Smettere di spiluccare

Non smangiucchiate di continuo e mangiate regolarmente. Solo questo aiuta a bruciare calorie ad un ritmo più veloce.

Occhio alle etichette degli alimenti

Tutti i prodotti hanno le etichette alimentari che mostrano quante calorie, grassi e altri ingredienti contengono. Ridurre i prodotti ipercalorici e non salutari è un ottimo inizio.

Leggi anche: Etichette alimentari: 10 diciture ingannevoli a cui fare attenzione

Mastica lentamente

La regola fondamentale quando si mangia è quella di masticare con lentezza. Una masticazione lenta riduce il senso di fame, agevola la digestione permetterebbe anche di evitare l’utilizzo di snack consumati fuori pasto.

Leggi anche: Masticare lentamente, ecco il segreto per dimagrire

Attività fisica

Un buon proposito per l’autunno e per l’inverno che verrà? Movimento! Seguire un corso in palestra, o anche andare a correre al parco 2 o 3 volte a settimana, camminare o usare la bici per andare al lavoro servirà per tenersi in allenamento, apportare benefici al cuore e dimagrire.

Relax e riposino

Non fatevi mai mancare una buona dormita! La mancanza di sonno può far mangiare di più durante la giornata e non avere abbastanza energia. Garantitevi un riposo di almeno 7-8 ore per notte.

Fare vita sociale

Sembra strano, ma anche quella può aiutare a dimagrire. E non intendiamo aperitivi a go go, ma piuttosto incontrarsi per una passeggiata, un corsa in bicicletta e una lunga chiacchierata.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche

Germana Carillo