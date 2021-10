Meno carne e più verdure, così lo chef Jamie Oliver ha perso 12 kg senza seguire una dieta dimagrante

Il noto chef Jamie Oliver ha perso ben 12 chili senza seguire una vera e propria dieta, il sogno di molti. Ma come ha fatto? L’ha spiegato lui stesso in un’intervista. Le modifiche alla sua alimentazione quotidiana possono essere sintetizzate così: meno carne e alcool, più verdure e movimento.

Probabilmente non ha scoperto nulla di nuovo Jamie Oliver, ma il fatto che la sua popolarità sia così grande può permettere a tante persone di comprendere che, con alcune modifiche alla propria dieta e allo stile di vita, si può perdere peso anche senza seguire un ferreo regime alimentare dimagrante.

Lo chef britannico negli ultimi anni è visibilmente cambiato, è dimagrito infatti, in un tempo relativamente breve, di ben 12 chili, ma quello che ha stupito tutti è il modo in cui ha perso peso.

In un’intervista a Radio Times, Oliver ha raccontato di aver intrapreso dei grandi cambiamenti nella sua alimentazione quotidiana e più in generale nel suo stile di vita:

Ho mangiato meno carne e più verdura, ho dormito di più e ho fatto più movimento. Ho perso 12 chili abbastanza velocemente e non certo per non aver mangiato. Anzi, ho mangiato molto più di quanto fossi abituato.