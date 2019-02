Tra le varie soluzioni che si possono sperimentare per dimagrire velocemente c’è la dieta del digiuno serale, un regime alimentare che non permette l'assunzione di cibi solidi dopo le ore 17. Scopriamo come funziona, cosa consente di mangiare ma anche le possibili controindicazioni di una dieta come questa.

Buttare giù chili in fretta e senza grandi sforzi è un po’ il sogno di tutti, soprattutto in vista dell’estate o dopo periodi di festa in cui si è esagerato troppo con il cibo.

Tra le diete lampo a disposizione c’è anche quella del digiuno serale che promette di far perdere in due settimane circa 3 kg. C’è da dire però che potrebbe non essere proprio semplice seguirla dato che richiede un certo sforzo nell’ultima parte della giornata e prima di andare a dormire.

Dieta del digiuno serale, come funziona

Ricordate il famoso detto “colazione da re, pranzo da principe e cena da povero”, ebbene questo regime alimentare lo prende un po’ troppo alla lettera. Secondo la dieta del digiuno serale, infatti, a partire dalle ore 17 di ogni giorno non andrebbero più consumati cibi solidi.

Dopo i due pasti principali, da fare nella prima parte della giornata, e i dovuti spuntini si consiglia, a chi segue questa dieta, di assumere solo cibi liquidi come tisane e tè di vario genere.

Si tratta quindi di una soluzione per dimagrire decisamente severa e non adatta a tutti e che comunque non può essere portata avanti per più di due settimane.

Consente infatti solo di mangiare nella prima parte della giornata quella in cui, grazie alle attività che compiamo e al nostro metabolismo, riusciamo a bruciare più calorie. Si riduce quasi a zero invece, nel tardo pomeriggio e sera, l’apporto calorico, quando si consuma meno.

Questa dieta promette in sole due settimane di:

far dimagrire qualche chilo

sgonfiare la pancia

dormire meglio (lo stomaco infatti non è appesantito dalla digestione della cena)

Dieta del digiuno serale, cosa mangiare

Come già detto, questa dieta consente di mangiare più o meno normalmente (facendo sempre attenzione al quantitativo di cibo e le calorie inserite) fino al pomeriggio dopo di che ci si può saziare esclusivamente bevendo tisane.

La colazione deve essere fatta con yogurt magro o latte scremato, cereali integrali e frutta fresca mentre a pranzo, dato che deve essere molto sostanzioso, si può mangiare:

carne, pane integrale, verdure grigliate e frutta

pesce con patate lesse (200 grammi) e frutta

frittata con due uova o formaggio con verdura cotta, pane integrale e frutta

riso con verdure o ravioli con olio e parmigiano, insalata e frutta

Gli spuntini di metà mattina e primo pomeriggio possono essere fatti con yogurt e muesli, frullato di frutta (utilizzando anche mezzo litro di latte vaccino o vegetale se necessario) o frutta secca. Ma sono concessi anche spuntini più sostanziosi come una fetta di pane integrale o direttamente un panino integrale con formaggio spalmabile o affettati magri. Questo perché poi si salterà la cena ed è necessario evitare di soffrire la fame.

A partire dalle ore 17, però, si possono consumare rigorosamente solo tisane. Quelle maggiormente consigliate sono:

Dieta del digiuno serale, controindicazioni

Ovviamente una dieta come questa non è praticabile da tutti, soprattutto se vi sono delle patologie pregresse o si assumono farmaci. Si tratta infatti di un regime alimentare difficile da seguire, in particolare nell’ultima parte della giornata in cui si potrebbe avvertire senso di fame.

Anche se il digiuno ben fatto ( e seguito da un esperto) assicura alcuni benefici, non garantisce però un dimagrimento a lungo termine e stabile. Vi consigliamo come sempre di rivolgervi ad un nutrizionista che vi consiglierà il modo migliore per perdere peso valutando nel complesso la vostra situazione specifica.

Leggi anche:

Francesca Biagioli