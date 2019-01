Raddoppiare a livello mondiale i consumi di frutta, verdura, legumi e frutta secca. Ridurre di oltre il 50% quelli di zuccheri e carni rosse entro il 2050.

È stata ideata la prima dieta rigorosamente scientifica che affronta sia il problema della fame nel mondo che la catastrofe ambientale che le abitudini alimentari stanno provocando. Si chiama "dieta universale della salute" ed è stata creata da una commissione internazionale della rivista The Lancet.

Nata per elaborare linee guida che forniscano cibo nutriente per tutta la popolazione in rapida crescita del mondo, allo stesso tempo, la dieta affronta il ruolo principale dell'agricoltura - specialmente del bestiame - nel guidare il cambiamento climatico , la distruzione della fauna selvatica e l'inquinamento dei fiumi e degli oceani. Tra i primi passi da compiere, spicca la necessità di effettuare enormi tagli al consumo di carne rossa nei paesi occidentali.

Nutrire una popolazione in crescita di 10 miliardi di persone entro il 2050 con una dieta sana e sostenibile sarà impossibile, infatti, senza trasformare le abitudini alimentari, migliorare la produzione di cibo e ridurre lo spreco alimentare. Cambiamenti significativi, ma che, dicono gli esperti, sono assolutamente alla nostra portata.

Come è composta la dieta universale della salute?

Le porzioni giornaliere consistono in circa il 35% delle calorie derivanti da cereali integrali e tuberi, mentre le fonti proteiche sono principalmente vegetali (includendo anche circa 14 g di carne rossa al giorno). Inoltre, via libera a ben 500 g al giorno di verdura e frutta.

Cosa accadrebbe se tutti seguissero la dieta universale della salute?

Le attuali diete spingono la Terra oltre i suoi confini planetari, causando problemi di salute. Ciò mette a rischio sia le persone che il pianeta. Fornire diete sane da sistemi alimentari sostenibili è una sfida immediata poiché la popolazione continua a crescere (raggiungeremo 10 miliardi di persone entro il 2050) e diventa più ricca (con l'aspettativa di un maggiore consumo di alimenti a base animale).

Uno spostamento verso la dieta universale della salute garantirebbe il sistema alimentare globale. Si eviterebbe di avere 3 miliardi di persone malnutrite (comprese le persone denutrite e denutrite). Inoltre, per il Pianeta, si combatterebbe contro cambiamento climatico, perdita di biodiversità, inquinamento dovuto all'eccesso di applicazione dell'azoto e fertilizzanti al fosforo, consumo di suolo e acqua.

Per affrontare questa sfida, i cambiamenti alimentari devono essere combinati con una migliore produzione alimentare e una riduzione degli sprechi alimentari. Gli autori sottolineano che sarà necessaria una collaborazione e un impegno globali senza precedenti, oltre a cambiamenti immediati come il rifocalizzazione dell'agricoltura per produrre varie colture ricche di sostanze nutritive e una maggiore governance dell'uso della terra e degli oceani.

"Il cibo che mangiamo e il modo in cui lo produciamo determina la salute delle persone e del pianeta, e attualmente stiamo sbagliando tutto", afferma uno degli autori della commissione (che riunisce 37 esperti provenienti da 16 paesi con competenze in materia di salute, nutrizione, sostenibilità ambientale, sistemi alimentari, economia e governance politica), il professor Tim Lang, della University of London. "Abbiamo bisogno di una revisione significativa, cambiando il sistema alimentare globale su una scala che non guarda alle singole circostanze di ogni paese. Questo è un territorio politico inesplorato, ma l'obiettivo è alla nostra portata".

"Le diete del mondo devono cambiare drasticamente: più di 800 milioni di persone non hanno cibo sufficiente, mentre molte altre seguono una dieta malsana che contribuisce alla morte prematura e a molte malattie", afferma il commissario Walter Willett, Università di Harvard, USA. "Per essere sane, le diete devono avere un apporto calorico adeguato, avere una varietà di alimenti a base vegetale, basse quantità di alimenti a base animale, grassi insaturi piuttosto che grassi saturi e, infine, pochi cereali raffinati, cibi altamente trasformati e zuccheri aggiunti".

Gli autori stimano che l'adozione diffusa di una tale dieta potrebbe migliorare l'assunzione della maggior parte dei nutrienti - aumentando l'assunzione di acidi grassi mono e polinsaturi sani e riducendo il consumo di grassi saturi non sani. Aumenterebbe anche l'assunzione di micronutrienti essenziali (come ferro, zinco, acido folico e vitamina A, così come il calcio nei paesi a basso reddito), fatta eccezione per la vitamina B12, dove in alcune circostanze potrebbe essere necessaria un'integrazione o una fortificazione.

