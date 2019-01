I nutrizionisti inglesi lanciano una bizzarra guida alle porzioni per combattere l’eccesso di cibo. Ecco come misurare ciò che mangiamo

Quanto cibo mangiare esattamente per mantenersi in linea e scongiurare l’obesità? Oltre ai condimenti, infatti, e alla scelta di determinati cibi, sono le dimensioni delle porzioni che contano e che la British Nutrition Foundation ha lanciato una guida “pratica” per impedire alle persone di mangiare troppo

La guida - intitolata Find Your Balance, Trova il tuo equilibrio - utilizza semplici misurazioni della mano e cucchiaio per stimare le porzioni appropriate, più facili da capire e mettere in pratica.

La guida della British Nutrition Foundation è stata progettata per integrare i consigli governativi sul tipo di alimenti da mangiare e spiega quanta parte di ogni tipo di cibo – carboidrati amidacei, proteine, latticini, frutta e verdura e oli e spalmabili – fa parte di una dieta sana entro le 2mila per le donne e 2.500 per gli uomini.

In generale, la guida suggerisce le seguenti porzioni al giorno:

da tre a quattro parti di carboidrati amidacei, come la pasta

da due a tre porzioni di alimenti proteici, come il pollo alla griglia

da due a tre porzioni di prodotti caseari e alimenti alternativi, come il formaggio

almeno cinque porzioni di frutta e verdura

Pasta o riso

“ Le dimensioni delle porzioni sono un enigma per molti. Mentre una mela o una banana è una porzione in sé, è più difficile valutare la giusta quantità di pasta o riso da cucinare per mantenere un peso sano ”, spiegano gli esperti. Le ricette variano e molte persone aggiungono altro nel piatto, se si sentono particolarmente affamate. Secondo il BNF, la quantità varia dai 65 grammi ai 75 grammi di peso a secco o circa la quantità che si adatterebbe in due mani messe a coppa. Curiosità? La guida dice che un modo semplice per misurare gli spaghetti è usare il pollice e l’indice per tenere un mazzo delle dimensioni di una moneta.

Carne e pesce

La singola porzione suggerita di un petto di pollo grigliato, un filetto di salmone cotto o una bistecca cotta è “c irca la metà della dimensione della mano ”. Questo porta a considerare che gli adulti più grandi, con mani più grandi, avranno bisogno di porzioni più grandi.

Frutta secca

La guida suggerisce 20 grammi di noci e semi non salati o la quantità che si adatta al palmo della mano, che sarà tra 113 e 137 calorie.

Frutta fresca

La nostra dieta dovrebbe essere composta da un terzo di frutta e verdura, un terzo di carboidrati amidacei e il resto diviso tra latte e proteine. Ciò significa, secondo il BNF, che possiamo mangiare cinque o più porzioni di frutta e verdura, tre o quattro carboidrati amidacei come patate, pane, riso e pasta (meglio se integrale), e due per tre porzioni ciascuna di alimenti proteici e di prodotti lattiero-caseari.

Dolci

Non potete fare a meno dei dolci? Ebbene, le porzioni dovrebbero essere piccole, pari a circa 100-150 calorie, e non troppo frequenti.

Per il resto, rimane sempre il fatto che a contribuire a mantenere la linea e un'ottima sono un'alimentazione quanto più variegata e una regolare attività fisica.

Leggi anche

Germana Carillo