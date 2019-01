Chi vuole perdere peso probabilmente si sarà chiesto se è consigliabile seguire una dieta oppure iniziare a praticare costantemente esercizio fisico. Esiste un metodo infallibile per dimagrire?

Mangiare meno e meglio è sicuramente il sistema più sicuro per buttare giù qualche chilo (a meno che non vi siano delle patologie pregresse di stretta competenza medica) ma per dimagrire e mantenere costante la perdita di peso anche l’attività fisica vuole la sua parte.

La risposta alla domanda iniziale è dunque che il modo migliore per assicurarsi un dimagrimento abbastanza rapido e duraturo è seguire un regime alimentare controllato e allo stesso tempo muoversi. Certamente entrambe le cose, anche prese singolarmente, possono avere un effetto positivo ma è sicuramente il giusto mix tra le due a fare la differenza pure in termini di salute.

Dimagrire con la dieta

Se si intende dimagrire con una dieta sarebbe meglio affidarsi ai consigli di un nutrizionista esperto che calibrerà il nuovo regime alimentare in base alle esigenze specifiche della persona valutando importanti fattori come età, peso di partenza, sesso, abitudini e stile di vita.

Scegliere la dieta più indicata in autonomia potrebbe non essere impresa facile dato che ne esistono moltissime, adatte anche alla depurazione o ad una veloce disintossicazione dell’organismo.

Vi abbiamo parlato ad esempio della dieta mediterranea in versione dimagrante, della dieta dissociata, della dieta a zona, della dieta proteica, della dieta Dash ma anche di regimi alimentari in cui un cibo la fa da padrone come la dieta del finocchio, del minestrone o quella del limone.

Dato che alcune di queste diete, soprattutto quelle "lampo" non sono adatte a tutti, vi sconsigliamo il fai da te.

Dimagrire con l’esercizio

Secondo uno studio danese per mantenersi in forma e perdere peso bastano 30 minuti di attività fisica al giorno, anzi sarebbe proprio questo breve lasso di tempo quello ideale al dimagrimento, non servirebbero dunque grossi e prolungati sforzi fisici.

Quale attività è maggiormente indicata per chi vuole dimagrire? In generale si può praticare un po’ di tutto: dal footing al nuoto, da sport come pallavolo o calcio ai classici corsi in palestra o all'allenamento con gli attrezzi.

Si possono eseguire anche degli esercizi direttamente a casa se non si ha tempo di frequentare i centri sportivi, ovvero dedicarsi al cosiddetto Workout, allenamenti adatti ad ogni luogo per quando si ha del tempo a disposizione. Esistono per esempio dei semplici esercizi da praticare in casa utilizzando una bottiglia di plastica.

Si può sperimentare anche il Chi Kung per dimagrire, una serie di esercizi e tecniche di respirazione che aiutano a perdere peso.

Insomma le alternative sono molte, l’importante è non impigrirsi.

C’è chi ritiene che se proprio si debba scegliere tra le due opzioni, sarebbe consigliato prediligere la dieta all’attività fisica in quanto in questo modo si può limitare direttamente l’assunzione di calorie mentre con l’esercizio riusciremmo a smaltirne solo una parte.

Noi comunque vi continuiamo a consigliare di mangiare in maniera sana, riducendo un po’ le porzioni se necessario e muovendovi ogni giorno (va bene anche solo camminare per circa 40 minuti a passo svelto). Tutto questo, oltre che aiutare a dimagrire, farà bene alla vostra salute fisica e mentale.

Leggi anche:

Francesca Biagioli