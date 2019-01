Anno nuovo, dieta dimagrante nuova. Qual è la migliore secondo il rapporto annuale U.S. News & World?

Archiviato definitivamente il 2018, ci restano su soltanto quel paio di chili da smaltire. Tutti (o quasi tutti), infatti, cominciamo il nuovo anno con le migliori delle intenzioni per mangiare meglio, essere più in forma e in generale più sani. Ma, dal momento che ci sono così tante informazioni contrastanti, non è sempre facile trovare un piano che funzioni ad hoc. Quale sarebbe, in pratica, il miglior regime alimentare da seguire?

Ce lo dicono gli americani che, nel rapporto annuale U.S. News & World, stilano una lista delle diete migliori e peggiori classificate in ordine di valore nutrizionale, semplicità, sicurezza, efficacia per perdere peso e capacità di prevenire malattie cardiache e diabete.

Ai primi posti compaiono, come negli anni precedenti, due diete molto importati: la dieta mediterranea e la dieta Dash, utile per cuore e ipertensione. Mentre sono state classificate due nuove diete: la dieta Keto e la dieta nutritiva.

“Sia che tu stia cercando di perdere peso o di gestire una malattia cronica come il diabete, le classifiche 2018 Best Diets sono progettate per aiutare i consumatori a identificare la dieta giusta per le loro esigenze specifiche”, ha affermato Angela Haupt, Assistant Managing Editor of Health di U.S. News.

Per calcolare le classifiche, sono stati convocati degli esperti tra i migliori nutrizionisti degli States, consulenti dietetici e medici specializzati nel diabete, nella salute del cuore e nella perdita di peso. Attraverso un’indagine approfondita, ognuno ha valutato le 40 diete in nove categorie, tra cui la facilità di essere seguite, la probabilità di perdere peso a breve e lungo termine e l’efficacia contro le malattie cardiovascolari e il diabete.

Le migliori diete 2019

Lo studio statunitense ha valutato 41 delle diete più popolari e identificato quelle preferibili.

Ecco le migliori:

Le migliori diete nel complesso

1. dieta mediterranea

2. dieta Dash

3. dieta flexitariana

Le migliori diete a pagamento

1. Weight Watchers

2. Jenny Craig

3. Flat Belly Diet

4. Nutritarian Diet

Le migliori diete dimagranti

1. Weight Watchers

2. dieta volumetrica

3. Jenny Craig

3. dieta vegana

Le migliori diete per perdere velocemente peso

1. HMR Diet

2. Weight Watchers

3. Biggest Loser Diet

4. Medifast

5. SlimFast

6. Volumetrica

Migliori diete per un'alimentazione sana

1. dieta DASH

2. dieta mediterranea

3. dieta flexitariana

4. dieta TLC

Le diete più facili da seguire

1. dieta mediterranea

2. dieta flexitariana

2. Weight Watchers

Le migliori diete per il diabete

1. dieta mediterranea

2. dieta DASH

3. dieta flexitariana

4. dieta Mayo

5. dieta vegana

6. dieta volumetrica

Le diete migliori per il cuore

1. dieta DASH

2. dieta mediterranea

E tra le diete peggiori? Tra quelle che, secondo gli esperti, si trovano tra diete troppo drastiche, da fare per poco tempo, agli ultimi posti troviamo la dieta chetogenica.

Leggi qui la classifica completa delle diete.

Per tutto il resto? C’è solo tanta buona volontà, uno stile di vita sano e tanta attività fisica.

Germana Carillo