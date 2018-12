La dieta rossa, colore tipico del Natale, può essere seguita anche dopo le festività per smaltire un po’ dei chili di troppo accumulati nel corso di pranzi e cene con amici e parenti. Ecco cosa si può mangiare e i benefici.

Come tutte le diete, anche quella rossa, propone un regime alimentare ipocalorico per perdere peso abbastanza velocemente e depurarsi dopo le grandi abbuffate o in altri periodi dell'anno.

In questo caso, come sottolinea anche il nome, si tratta di una dieta che predilige alimenti di colore rosso che appartengono al mondo vegetale.

Dieta rossa, come funziona e benefici

La dieta rossa sfrutta le capacità antiossidanti della frutta e della verdura di colore rosso (sappiamo che alle varie sfumature presenti in natura corrispondono specifiche proprietà, a questo proposito leggete l’arcobaleno di frutta e verdura) per favorire il detox e la perdita di peso.

Le sostanze dal potere antiossidante presenti nei cibi rossi sono in particolare le antocianine e il licopene. Ma benefici per il nostro organismo sono anche minerali come potassio e magnesio e vitamine come la C e l’acido folico.

Non solo utili a favorire la depurazione e il dimagrimento, questi cibi ricchi di acqua e di nutrienti svolgono anche un’attività di prevenzione nei confronti di cancro e malattie cardiovascolari, aiutano il benessere della vista, delle ossa, dei denti e altro.

L’unico consiglio di questa dieta è quello di inserire ogni giorno una grande varietà di alimenti rossi nella propria alimentazione. Praticamente la gran parte dei cibi devono far parte di questa categoria e vanno fortemente limitati (se non eliminati) tutti gli altri. Va da sé che una dieta restrittiva di questo genere può essere portata avanti per pochi giorni.

Dieta rossa, cosa mangiare

I cibi tipici della dieta rossa da portare ogni giorno in tavola a seconda della stagione in cui si intende seguirla sono:

pomodoro

arancia rossa

pompelmo rosso

lampone

ravanello

melograno

radicchio rosso

patate rosse

cipolla rossa

barbabietola rossa

cavolo cappuccio rosso

bieta rossa

fragola

anguria

ciliegia

mirtillo rosso

ribes

peperone rosso

bacche di goji

Si possono aggiungere anche altri alimenti come pane e pasta integrale ma in porzioni ridotte e in maniera molto marginale rispetto ai cibi di colore rosso.

Dieta rossa, menù tipo

Una giornata tipo di dieta rossa prevede 3 pasti e due spuntini tipo:

Colazione: spremuta di arancia rossa o macedonia di frutti rossi

Spuntino: succo di pomodoro fresco

Pranzo: insalata di radicchio, ravanelli e cipolla rossa, patate rosse

Spuntino: bacche di goji

Cena: zuppa di verdure rosse (cavolo cappuccio rosso, bieta rossa, barbabietole, ecc.) pane integrale

Controindicazioni

Questa è una dieta fortemente ipocalorica e depurativa, prima di farla anche se per pochi giorni, è sempre bene sentire il parere del proprio medico soprattutto se si soffre di alcune patologie o si assumono farmaci. Se si intende perdere peso in maniera stabile e duratura è decisamente meglio evitare le diete fai da te e affidarsi ai consigli di un nutrizionista.

