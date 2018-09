La dieta mediterranea produce effetti positivi per la salute anche per le persone che hanno superato i 65 anni. Pasta e cereali integrali, olio d’oliva, pesce, legumi e ortaggi a go go: senza tema di smentita si conferma essere questo lo stile alimentare migliore, quello che garantisce ottima salute e vita lunga.

A provarlo questa volta è uno studio condotto al dipartimento epidemiologico del Neuromed di Pozzilli, nel Molise, che ha rilevato che le persone di età superiore ai 65 anni che seguono la dieta mediterranea hanno il 25% di probabilità in meno di morire per qualsiasi causa.

Alleata dell’intestino e del cuore, la dieta mediterranea combatte anche la depressione, riduce il rischio di recidive di tumori e combatte il diabete.

E ora si conferma nuovamente essere alla base di una salute di ferro anche per gli over 65, che con questo stile alimentare godrebbero anche di una vita sessuale migliore (pesce, carne bianca, verdura, legumi e olio extra vergine di oliva abbasserebbero il rischio di impotenza del 40%, aumentando inoltre i livelli di testosterone).

La nuova ricerca si è basata sul progetto Moli-sani, un ampio studio epidemiologico che monitorizza la salute di 25mila adulti residenti in Molise e nel sud Italia, oltre a diverse altre ricerche sulla dieta mediterranea.

I ricercatori dicono che è il primo studio a concentrarsi sui benefici della dieta per coloro che hanno compiuto i 65 anni.

“ Sapevamo già che la dieta mediterranea è in grado di ridurre il rischio di mortalità nella popolazione generale, ma non sapevamo se sarebbe stato lo stesso per gli anziani ”, ha detto la prima autrice dello studio, l'epidemiologa NeuroMed Marialaura Bonaccio.

Scegliere una dieta ricca di frutta e verdura, pesce, cereali integrali e grassi polinsaturi, povera di carni e latticini, consumare poco alcol, eliminare le sigarette e fare movimento: solo questo è sinonimo di elisir di lunga vita.

