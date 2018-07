Cos’è la dieta del finocchio e come funziona il regime alimentare che promette di far sgonfiare velocemente la pancia

Favorisce la diuresi e ha una quantità di calorie davvero irrisoria: da sempre sua maestà il finocchio si annovera tra gli alimenti principali per chi vuole mangiare qualcosa di sano, gustoso e leggero al tempo stesso. E c’è chi giura che seguire una dieta basata esclusivamente su questo frutto consentirebbe di perdere peso in un batter d’occhio. Ma in cosa consiste la dieta del finocchio? E funziona davvero?

Quel che è certo è che il finocchio ("Foeniculum vulgare") ha importanti proprietà digestive e aromatiche, è ricco di vitamine A, B e C e di minerali e possiede proprietà depurative.

Lo si conosce in due varietà: il finocchio dolce e quello amaro o anche detto “selvatico” e il suo sapore particolare, simile all’anice, è dovuto alla consistente presenza di anetolo (circa l’80%), un’essenza con la quale si fanno la sambuca, il pastis, l’anisette francese o l’anis in Spagna.

Perché inserire i finocchi nella dieta, tutte le proprietà

Al di là di una dieta esclusiva a base di finocchio (e il termine “esclusiva” la rende di per sé opinabile, ma lo vedremo dopo), è buona abitudine introdurre questo ortaggio nel proprio stile alimentare per più di un motivo.

Se non si vuole mettere su pancetta, è bene sapere che come spezza fame il finocchio, che non contiene né amidi né lipidi, è un ortaggio a bassissimo contenuto calorico e, per il fatto che sia composto per la sua quasi totalità da acqua, è un ottimo diuretico e digestivo. Di contro, il finocchio può risultare utile anche in caso di inappetenza, perché stimola l’appetito e la secrezione gastrica attraverso l’azione dei suoi principi aromatici.

L’1% è composto da proteine, un altro 1% da ceneri e da carboidrati, mentre il 3% da fibre. Tra i minerali troviamo potassio, calcio, fosforo, sodio, magnesio, ferro, zinco, manganese e selenio, mentre le vitamine sono per lo più la vitamina A, alcune appartenenti al gruppo B e la vitamina C.

È ricco di flavonoidi o fitoestrogeni, sostanze estrogeniche naturali che hanno il potere di avere un effetto equilibrante sui livelli ormonali femminili, rivelandosi utile nello stimolare la produzione di latte nelle donne che allattano e nell’alleviare i disturbi del ciclo mestruale.

Le proprietà del finocchio dunque sono:

depurative

digestive

diuretiche

carminative

antinfiammatorie

migliora la funzione epatica ed è alleato del benessere dell’apparato gastrointestinale

allevia gli spasmi muscolari

regolarizza il ciclo mestruale e allevia i disturbi della menopausa

La dieta del finocchio, come funziona

Perché drenante e poco calorico, alcuni dietisti consiglierebbero di introdurre regolarmente il finocchio nella dieta quando si cercano pancia piatta e dimagrimento rapido.

Secondo lo schema della dieta del finocchio, quotidianamente andrebbero assunte 1300 calorie con una abbondanza non solo di finocchi, ma di verdura fresca in generale, di infusi a base di finocchio e di 2 litri di acqua da bere ogni giorno.

La dieta del finocchio va seguita al massimo per un mese e consentirebbe di perdere anche 4-5 kg. Nelle prime settimane, infatti, l’organismo si libera dalle tossine in eccesso e dai gas intestinali e la pancia si sgonfierebbe, dopodiché si continuano a perdere i chili di troppo.

La dieta del finocchio prevede un consumo di almeno 300 grammi di finocchi al giorno e durante tutta la giornata: la colazione prevede ogni giorno caffè d’orzo, latte parzialmente scremato e cereali, mentre gli spuntini si basano su finocchi crudi o sotto forma di centrifugati accompagnati, se lo si desidera, da yogurt magri e tisane depurative.

In una giornata tipo, per esempio il menù prevede:

Pranzo

Pasta con pomodoro e basilico

Insalata di finocchi

Cena

Passato di verdure e carote

Frittata con uova

Finocchi cotti con olio

Sappiamo bene che il finocchio non è l’unico alimento drenante e depurativo. Anche il cetriolo è in grado di sgonfiare la pancia e di far dimagrire in poco tempo, così come una dieta basata sul limone e del pompelmo.

Perdere peso con i semi di finocchio

Alcuni sostengono che i semi di finocchio aiutino nella perdita di peso riducendo l’appetito e mantenendo la fame lontano. I semi avrebbero anche la capacità di migliorare l’assorbimento dei nutrienti e ridurre l’accumulo di grasso. Tuttavia, non sono stati effettuati studi per supportare queste affermazioni.

Quel che comunque pare assodato è che i semi di finocchio funzionano come potente diuretico e sono validi alleati nella diminuzione dei liquidi nel corpo.

In buona sostanza, insomma, il seme di finocchio non contiene alcun nutriente “magico” che ci aiuterà a perdere peso, ma il suo bassissimo contenuto di calorie e le sue sostanze nutritive lo rendono una buona aggiunta a qualsiasi dieta ipocalorica per la linea. Un cucchiaio di semi di finocchio ha 20 calorie, 1 grammo di proteine, 3 grammi di carboidrati e 2 grammi di fibre. È anche una buona fonte di ferro e può assorbire l'assunzione di calcio, potassio, magnesio, zinco e molte vitamine del gruppo B.

Dieta del finocchio, funziona davvero?

Come tutte le diete basate sulla prevalenza di un unico alimento, diciamo di no. A meno che non si voglia provare il brivido del mitico effetto yo-yo, quel che ci rimane per dimagrire, o per lo meno non mettere su pancetta, è seguire una dieta quanto mai variegata e ricca di tutte le sostanze di cui il nostro organismo ha bisogno.

Se poi a tavola si mangia sempre lo stesso cibo per più volte al giorno, si può sfiorare la noia e portarci a cercare altro. Infine, il sapore dei finocchi va a favore della sazietà e del gusto, per cui mangiandone spesso non si avvertirà un gran senso si soddisfazione e si tenderà di compensare con altri alimenti.

Il nostro consiglio, dunque, rimane sempre quello di evitare le diete fai-da-te e di affidarsi a un valido nutrizionista che possa assicuraci un nuovo stile alimentare sano ed equilibrato.

