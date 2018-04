Dimagrire senza grande fatica, meglio ancora senza ricorrere ad una vera e propria dieta, è un po’ il sogno di tutti. Ma è davvero possibile? Provarci non costa molto, basta seguire alcune semplici regole che favoriscono la perdita di peso.

Per dimagrire senza seguire una dieta bisogna saper ascoltare per prima cosa i bisogni del proprio corpo, dunque mangiare cibo nutriente e genuino, muoversi quotidianamente, riposare, ecc.

Fare dei cambiamenti nel proprio stile di vita può essere la soluzione non solo per sentirsi bene ma anche per perdere peso. Ecco allora alcuni suggerimenti e trucchi che potete mettere subito in pratica:

1. Iniziare sempre un pasto con un bicchiere d'acqua e un’insalata

Se ci manteniamo ben idratati ci sentiamo anche più pieni, il che ovviamente aiuta a mangiare di meno. Ottimo lo stratagemma di iniziare ogni pasto con un bel bicchiere d’acqua, seguito magari da della verdura cruda (ad esempio un’insalata).

2. Camminare di più

Anche se non si fa una vera e propria attività fisica, ci si può sforzare di muoversi e camminare di più. Fate quindi le scale evitando gli ascensori, concedetevi più pause dai lavori al pc, parcheggiate un po’ più lontano la macchina dal punto in cui dovete andare, ecc.

3. Attenzione alle porzioni

Un errore che spesso si fa è quello di eccedere con le porzioni durante i pasti o gli spuntini. Meglio allora misurarle prima oppure utilizzare piatti più piccoli per evitare la sovralimentazione.

4. Cioccolato fondente come dessert

Se vi viene voglia di un dolcetto, evitate biscotti o altri snack e procuratevi invece qualche quadretto di cioccolato fondente, decisamente più sano oltre che gustoso. Tra l'altro una ricerca di qualche anno fa ha dimostrato che mangiare con moderazione cioccolato fondente aiuta a mantenere il peso forma, in particolare riducendo il grasso nelle diverse parti del corpo, soprattutto sulla zona addominale.

5. No alle bibite caloriche

Attenzione anche alle calorie “vuote” che si assumere tramite bibite come succhi di frutta, vino, alcoolici o peggio ancora bevande gassate. Prediligete piuttosto le tisane o le acque aromatizzate preparate con ingredienti naturali.

6. Spuntini proteici e ricchi di fibre

Gli spuntini sono molto importanti per non arrivare ai pasti troppo affamati e quindi esagerare. Meglio evitare patatine e cracker, orientandosi invece su cibi proteici e ricchi di fibre come può essere la frutta secca.

7. Mangiare una cena leggera e sul presto

Spesso si sottovaluta l’importanza di consumare una cena leggera e sul presto ai fini del dimagrimento. Mangiare troppo tardi o eccessivamente dopo il tramonto, infatti, può causare problemi di digestione e sonno incidendo negativamente sul metabolismo e facendo ingrassare.

8. Riposare di più

La mancanza di sonno può far mangiare di più durante il giorno e non avere abbastanza energia. Assicurati quindi un riposo di 7-8 ore per notte.

9. Fare vita sociale

Fare vita sociale può aiutare a dimagrire. Non si intende vedersi per un aperitivo o per abbuffarsi a cena ma piuttosto andare a ballare insieme, incontrarsi per giocare a pallone, una passeggiata oppure una mattinata in bicicletta.

10. Scegli un esercizio fisico che ti piace veramente

L’attività fisica quando non è piacevole ma forzata non dà grandi risultati. Scegli allora un tipo di allenamento che ti piaccia veramente che sia una passeggiata nel parco, in bicicletta, lo yoga, le arti marziali, ecc.

Voi che trucchi utilizzate per mantenervi in forma?

Potrebbe interessarvi anche:

Francesca Biagioli