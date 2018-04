Per dimagrire è necessario per prima cosa muoversi a sufficienza e mangiare in maniera corretta. Esistono però alcune tecniche di respirazione ed esercizi che possono aiutare a perdere i chili di troppo. Queste fanno parte del Chi Kung, più conosciuto come Qi Gong.

Si tratta di un sistema semplice e davvero facile da mettere in pratica che si rifà alla tradizione orientale, in particolare a quella cinese. Queste tecniche permettono di favorire la perdita di peso in modo continuo e aumentano contemporaneamente anche la forza fisica e psichica.

Ciò è possibile grazie al flusso di energia che esercizi e pratiche respiratorie sono in grado di smuovere e al fatto che riescono a modificare positivamente il metabolismo del corpo.

Esercizi e tecniche di respirazione

Alla base di questi esercizi e tecniche di respirazione parte della tradizione del Qi Gong, vi è la teoria della regolazione interna delle due forme fondamentali dell'esistenza che i cinesi chiamano Yin e Yang. Possiamo regolare lo Yin e lo Yang controllando coscientemente le due fasi della respirazione: ispirazione (Yin) ed espirazione (Yang).

La chiave degli esercizi è la lentezza durante entrambe le fasi e l'attenzione posta ad alcuni dettagli.Questo metodo permette di controllare l’ansia con conseguente riduzione della fame (soprattutto se nervosa) e dell'apporto calorico.

Inoltre, anche se non si tratta di ginnastica, gli esercizi di respirazione producono un intenso lavoro dei muscoli addominali che consente di "bruciare" i lipidi accumulati. Il fatto poi di riuscire a migliorare il flusso di energia all’interno del corpo serve anche a regolare il metabolismo in modo tale che il peso non aumenti di nuovo.

Queste tecniche vanno eseguite quotidianamente per circa 40 minuti distribuiti nel corso di tutta la giornata. Ma vediamo nello specifico come praticare esercizi e respirazioni:

Esercizio 1

Inizia allungando il tuo corpo, in piedi, le gambe tese, la colonna vertebrale allineata. Alza le braccia come se dovessi toccare il soffitto, allungando prima un braccio e poi l'altro. Mentre fai questo movimento, chiudi gli occhi e inspira, gonfiando l'addome inferiore come se fosse un palloncino. Una volta che hai preso abbastanza aria, espira, mentre allunghi il braccio opposto e rilassi il braccio che è stato prima allungato. Ripeti 20 volte, molto lentamente, diventando consapevole dell'aria che inspiri e espiri delicatamente con l'addome.

Esercizio 2

Seduti in terra con le gambe piegate e le ginocchia vicine al petto. Le tue mani ai lati con i palmi sul pavimento. Schiena allineata. Allunga prima la gamba destra mentre inspiri, tieni la gamba distesa per alcuni secondi senza toccare terra e senza lasciare andare l'aria. Quindi riporta la gamba destra nella posizione originale espirando con forza, stringendo l'addome e tirando fuori tutta l'aria. Ripeti lo stesso esercizio con l'altra gamba per almeno dieci volte.

Esercizio 3

Sdraiati sul pavimento con le braccia ai lati e le gambe tese. Gonfiate la pancia inspirando l'aria e spingendola verso l'area inferiore dell'addome. Ora alzate le gambe a circa due o tre centimetri dal pavimento, trattenendo l'aria e stringendo il basso ventre. Mantenete questa posizione per 5 secondi. Espirate lentamente mentre abbassate le gambe. Ripetete questo esercizio 15 volte. Riposate qualche secondo e ripetete.

Esercizio 4

Sdraiati a terra, inspirare spingendo l'aria verso il basso ventre. Stringere tutto il corpo: gambe, braccia, schiena, glutei, ecc. ma senza espirare. Tenere per cinque secondi poi rilassare tutto il corpo mentre si espira. Prima si fa per 3 volte con respiro lento poi si accelera un po’ e si pratica per 15 volte.

Esercizio che si può eseguire a lavoro

Sedetevi, chiudete gli occhi e attaccate bene la schiena allo schienale della sedia. Alzate le braccia come se voleste toccare il soffitto mentre inspirate gonfiando l'addome. Mantenere il respiro contenuto e il ventre gonfio per 5 secondi poi espirare delicatamente abbassando le braccia e stringendo l’addome più che si riesce verso l’interno.

Respirazione per eliminare il senso di fame

In posizione sdraiata o in piedi, inspirare attraverso il naso e mantenere l'aria per 3 secondi prima di espirare lentamente attraverso la bocca. Bisogna contrarre lentamente l'addome quando si inspira e rilassarsi durante l'espirazione, la frequenza respiratoria dovrebbe essere di 20 respiri completi 4 volte al giorno o ogni volta che si ha fame.

Regole generali

Se praticate questi esercizi e respirazioni ricordate di:

Tenere gli occhi chiusi

Stare in un posto tranquillo e silenzioso (si può mettere anche della musica rilassante)

Rendere la respirazione regolare e profonda

Controindicazioni

Generalmente le tecniche del Qi Gong non hanno grosse controindicazioni ma se la respirazione crea qualsiasi tipo di disagio o dubbio meglio interrompere.

Potete approndire l'argomento anche con il libro Qi gong per dimagrire di Nadine Crégut edito da Macro Edizioni

Per altri esercizi che puoi fare in casa per dimagrire leggi anche:

Sui benefici della respirazione leggi anche:

Sui benefici di queste discipline orientali:

Francesca Biagioli