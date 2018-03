Una tazza di tè bianco può aiutare nella perdita di peso. Non pensate però che sia un rimedio miracoloso, questa bevanda è infatti utile solo se consumata regolarmente e abbinata ad una dieta sana oltre che alla giusta dose di attività fisica.

Siamo soliti gustare tè nero o tè verde, pochi sanno che esiste anche un’altra variante dalle proprietà interessanti: il tè bianco, derivato in realtà dalla stessa pianta da cui si ottengono le due bevande precedenti. Questo si prepara dalle gemme e dalle foglie ancora molto giovani della pianta, è quindi molto ricco in principi attivi anche perché si ottiene con una lavorazione minima in grado di conservare la maggior parte dei nutrienti.

Proprietà e Benefici del Tè Bianco

Si tratta di un tè molto ricco in antiossidanti e per questo particolarmente benefico per la nostra salute. Ecco le sue principali proprietà:

Migliora la digestione e il transito intestinale

Il tè bianco favorisce la digestione (soprattutto degli alimenti grassi) migliorando anche le funzioni intestinali. E’ per questo motivo che si dimostra un alleato particolarmente prezioso per chi è a dieta, tutto ciò che migliora la digestione aiuta infatti chi sta cercando di perdere peso.

Diuretico e depurativo

Il tè bianco aiuta a dimagrire perché accelera il metabolismo ma è in grado anche, viste le sue doti diuretiche e depurative, di combattere il ristagno dei liquidi nel corpo.

Aiuta la salute del cuore

Il tè bianco è in grado di ridurre il colesterolo e regolare la pressione sanguigna, tutti vantaggi di cui beneficerà la salute cardiovascolare.

Rallenta l’invecchiamento

Le proprietà antiossidanti del tè bianco lo rendono un efficace rimedio anti-age. Ciò è dovuto al contenuto di polifenoli e catechine presenti nelle foglie di tè. Questi antiossidanti aiutano a combattere i radicali liberi e migliorano le funzioni immunitarie.

Stimolante

Il tè bianco agisce come un efficace stimolante e tonico per il nostro organismo. Migliora le prestazioni mentali riducendo l'affaticamento ma dal momento che contiene meno teina non espone ad effetti collaterali come nervosismo e insonnia. Può dunque essere assunto anche in orari serali.

Come assumerlo per favorire il dimagrimento

Per ottenere vantaggi sulla perdita di peso è consigliato bere 3 tazze di tè bianco in corrispondenza dei pasti principali (ricordiamo infatti che favorisce la digestione). Meglio assumerlo leggermente caldo (non bollente dunque né freddo) per sfruttarne al meglio i vantaggi un po’ come consiglia di fare l’Ayurveda scegliendo di bere acqua calda durante e soprattutto fuori pasto.

E’ necessario però inserire l’utilizzo del tè bianco nell’ambito di un regime alimentare equilibrato e uno stile di vita sano che comprenda anche dell’attività fisica. La bevanda di per sè non è miracolosa!

Dove trovare il tè bianco

Questa varietà di tè è meno comune rispetto al tè nero e a quello verde disponibili in tutti i supermercati. Cercatelo dunque in erboristeria, nei negozi di salute naturale o alimentazione biologica. Tante anche le opportunità di acquistarlo online sia in bustine che sfuso.

Sul tè potrebbe interessarti anche:

Sui vantaggi del tè nel favorire la perdita di peso leggi anche:

Francesca Biagioli

Foto copertina: sohu.com